Примера. «Реал» обыграл «Атлетико» и поднялся на второе место

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры со счетом 3:1. На 80-й минуте встречи у хозяев был удален полузащитник Томас.

«Реал» набрал 45 очков и поднялся на второе место в таблице, «Атлетико» с 44 очками опустился на третью строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Атлетико – Реал – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Каземиро, 16; 1:1 – Гризманн, 25; 1:2 – Рамос (с пенальти), 42; 1:3 – Бэйл, 74.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа (Корреа, 65), Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 59), Мората (Калинич, 71), Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес, Кроос (Себальос, 84), Каземиро, Модрич, Лукас, Бензема (Мариано, 89), Винисиус (Бэйл, 57).

Предупреждения: Гризманн, 24; Хименес, 41; Эрнандес, 58; Томас, 62; Мората, 68; Сауль, 72 – Лукас, 22; Родригес, 64; Модрич, 66.

Удаление: Томас, 80 – нет.

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