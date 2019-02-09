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    Примера. «Реал» обыграл «Атлетико» и поднялся на второе место

    «Реал» обыграл «Атлетико» в матче 23-го тура Примеры со счетом 3:1. На 80-й минуте встречи у хозяев был удален полузащитник Томас.

    «Реал» набрал 45 очков и поднялся на второе место в таблице, «Атлетико» с 44 очками опустился на третью строчку.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Атлетико – Реал – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Каземиро, 16; 1:1 – Гризманн, 25; 1:2 – Рамос (с пенальти), 42; 1:3 – Бэйл, 74.

    «Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа (Корреа, 65), Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 59), Мората (Калинич, 71), Гризманн.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес, Кроос (Себальос, 84), Каземиро, Модрич, Лукас, Бензема (Мариано, 89), Винисиус (Бэйл, 57).

    Предупреждения: Гризманн, 24; Хименес, 41; Эрнандес, 58; Томас, 62; Мората, 68; Сауль, 72 – Лукас, 22; Родригес, 64; Модрич, 66.

    Удаление: Томас, 80 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Бэйл отвесил неприличный жест фанатам «Атлетико». Интересно, его накажут?

    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2019 20:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 14:31

      Забить три мяча Атлетико ,не каждой команде удается.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 февраля 2019, 08:49

      Похоже дела в Реале налаживаются.

      0
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      Рейтинг: -7

      pavelgnutov 10 февраля 2019, 04:26

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      -1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 9 февраля 2019, 23:36

      Давно такого не было, чтобы я болел за команду Рамоса. Даже когда за Атлетико играл одиозный Коста, я болел за матрасников. Но сегодня я болел за Реал, потому что когда на свой уровень возвращается великая команда, выигрывает его величество Футбол.

      1
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      Рейтинг: +38

      Sawa sawa 9 февраля 2019, 20:42

      Где там пенальти судя сломал игру

      0
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      Рейтинг: +39

      Bersa > Sawa sawa 9 февраля 2019, 21:39

      А момент с первым голом атл как ты прокоментируешь? Как думаешь был ли правильне отобран мяч у винисиуса?

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 февраля 2019, 20:41

      Мората работает хорошо

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 9 февраля 2019, 20:30

      Реалу повезло

      0
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      Рейтинг: +39

      Bersa > SuperPAV9 9 февраля 2019, 21:41

      Повезло что не сломали игроков а так победа по-делу

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 9 февраля 2019, 20:30

      Без претензий к Атлетико, хорошо играли. Сегодня увидел Реал способный взять 4ЛЧ. А судья - мразь!

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > VVadic 10 февраля 2019, 08:50

      ЛЧ не в этот раз.

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 9 февраля 2019, 20:22

      У игроков Реала остались кто не получил травма, Рамос правильно сказал, они индейцы, видать правильно сказал

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 9 февраля 2019, 20:17

      РЕАЛ закончил игру в болшинстве,а выиграл 11 на 11. Удаление был после 3-1

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nelez 9 февраля 2019, 20:17

      да все по чесноку !

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