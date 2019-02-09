ФАН: после неудачи по трансферу в «Эмполи» Мевля вернется в «Ростов»

7 декабря «Бомбардир» со ссылкой на Calciomercato писал об отказе Михи Мевли переходить в «Эмполи».

По информации РИА ФАН, 28-летний словенец продолжит карьеру в «Ростове». Согласно источнику, стороны уже практически договорились об арендном контракте сроком до конца сезона.

Считается, документы для оформления перехода защитника в итальянский клуб пришли спустя две минуты после закрытия трансферного окна.

Сообщалось также об интересе к Мевле со стороны ЦСКА.