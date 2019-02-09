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    ФАН: после неудачи по трансферу в «Эмполи» Мевля вернется в «Ростов»

    7 декабря «Бомбардир» со ссылкой на Calciomercato писал об отказе Михи Мевли переходить в «Эмполи».

    По информации РИА ФАН, 28-летний словенец продолжит карьеру в «Ростове». Согласно источнику, стороны уже практически договорились об арендном контракте сроком до конца сезона.

    Считается, документы для оформления перехода защитника в итальянский клуб пришли спустя две минуты после закрытия трансферного окна.

    Сообщалось также об интересе к Мевле со стороны ЦСКА.

    • Игрок перешел в петербургский клуб в августе-2017 за 8 миллионов евро.
    • На протяжении года выступал за «Ростов».
    • Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
    • Ростовчане занимают седьмое место.
    • РПЛ возобновится в марте.

    Источник: РИА ФАН

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    09.02.2019 16:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +63

      markel38 9 февраля 2019, 19:42

      нико топ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      markel38 9 февраля 2019, 19:42

      верните нико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 18:34

      Пусть в аренде побудет, а вообще надо продавать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 февраля 2019, 18:10

      Удачи парню!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой > Валерий1965 9 февраля 2019, 21:28

      Ушёл как человек, вернётся, как мужик. Три раза ,,за,, . И оборона будет супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 9 февраля 2019, 17:48

      ждём домой .а бомжи самый позорный клуб в мире испоганивший не одного игрока ушлёпки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > латунный сепаратист 9 февраля 2019, 18:11

      Они знали на что идут

      3
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