ФАН: после неудачи по трансферу в «Эмполи» Мевля вернется в «Ростов»

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7 декабря «Бомбардир» со ссылкой на Calciomercato писал об отказе Михи Мевли переходить в «Эмполи».
По информации РИА ФАН, 28-летний словенец продолжит карьеру в «Ростове». Согласно источнику, стороны уже практически договорились об арендном контракте сроком до конца сезона.
Считается, документы для оформления перехода защитника в итальянский клуб пришли спустя две минуты после закрытия трансферного окна.
Сообщалось также об интересе к Мевле со стороны ЦСКА.
- Игрок перешел в петербургский клуб в августе-2017 за 8 миллионов евро.
- На протяжении года выступал за «Ростов».
- Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
- Ростовчане занимают седьмое место.
- РПЛ возобновится в марте.