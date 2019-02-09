Эриксен отклонил предложение «Тоттенхэма» о новом контракте

Эриксен игрок уровня Реала или Барселоны, а он уже ни один год в ТТХ без трофеев и с очень скромной зарплатой. Пора бы ему идти на повышение. Сомневаюсь, что дело в деньгах. Меняете на Коутиньо?
Полузащитник Кристиан Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает трансферный эксперт Иэн МакГэрри.
Соглашение 26-летнего футболиста со «шпорами» истекает летом 2020 года.
Заработная плата датчанина по нынешнему трудовому договору составляет 67 тысяч фунтов в неделю. «Тоттенхэм» предлагал Эриксену 110 тысяч в неделю, но игрок отклонил предложение. Он хочет зарабатывать 150-200 тысяч.
- В услугах Эриксена заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Бавария».
- В этом сезоне хавбек провел в АПЛ 22 матча, забив четыре гола и сделав восемь результативных передач.