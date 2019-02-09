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    Эриксен отклонил предложение «Тоттенхэма» о новом контракте

    Полузащитник Кристиан Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает трансферный эксперт Иэн МакГэрри.

    Соглашение 26-летнего футболиста со «шпорами» истекает летом 2020 года.

    Заработная плата датчанина по нынешнему трудовому договору составляет 67 тысяч фунтов в неделю. «Тоттенхэм» предлагал Эриксену 110 тысяч в неделю, но игрок отклонил предложение. Он хочет зарабатывать 150-200 тысяч.

    • В услугах Эриксена заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Бавария».
    • В этом сезоне хавбек провел в АПЛ 22 матча, забив четыре гола и сделав восемь результативных передач.

    Источник: Football.London

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    09.02.2019 14:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 февраля 2019, 21:34

      Эриксен игрок уровня Реала или Барселоны, а он уже ни один год в ТТХ без трофеев и с очень скромной зарплатой. Пора бы ему идти на повышение. Сомневаюсь, что дело в деньгах. Меняете на Коутиньо?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 16:50

      Жаль будет если не сойдутся в контракте.

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 9 февраля 2019, 16:46

      Он заслужил повышение зарплаты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -27

      cez41 9 февраля 2019, 15:55

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 15:43

      Парню 14 февраля 27 лет исполнится и по тем недельным зарплатам, что получают другие футболисты в разных клубах, его и за 200 тыс. фунтов стерлингов трудно будет удержать в команде.

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