Эриксен отклонил предложение «Тоттенхэма» о новом контракте

Полузащитник Кристиан Эриксен отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает трансферный эксперт Иэн МакГэрри.

Соглашение 26-летнего футболиста со «шпорами» истекает летом 2020 года.

Заработная плата датчанина по нынешнему трудовому договору составляет 67 тысяч фунтов в неделю. «Тоттенхэм» предлагал Эриксену 110 тысяч в неделю, но игрок отклонил предложение. Он хочет зарабатывать 150-200 тысяч.