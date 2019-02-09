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    УЕФА поместил Кришито в анонс матча «Фенербахче» – «Зенит». Игрок выступает за «Дженоа»

    УЕФА в твиттер-аккаунте разместил плакат-анонс первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом». На нем оказалось фото защитника «Дженоа» Доменико Кришито.

    Итальянец не выступает за зенитовцев с прошлого года. Футболист принадлежит «Дженоа». Фото анонса доступно ниже.

    • Кришито выступал за «Зенит» с 2011 года, был капитаном команды.
    • В текущем сезоне Серии А игрок провел 20 матчей, сделал три результативные передачи.
    • Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится 12 февраля.

    Источник: Твиттер УЕФА

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    09.02.2019 12:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 февраля 2019, 11:49

      И такое бывает.. и на О быват и на Ё *быват!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Vorobeyman 10 февраля 2019, 01:18

      Хороший знак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 февраля 2019, 13:10

      Даже и в УЕФА понимают, что сейчас в бомжатнике нет игроков, остались поленья

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > Skull_Boy 9 февраля 2019, 14:08

      Зе Болотного не трожь!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Skull_Boy 9 февраля 2019, 17:42

      А ты чей холоп будешь? Или так.., потявкать из-за угла на всех...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      maskvabad > Skull_Boy 9 февраля 2019, 18:51

      У москаля явно припекает)))

      1
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