УЕФА поместил Кришито в анонс матча «Фенербахче» – «Зенит». Игрок выступает за «Дженоа»

И такое бывает.. и на О быват и на Ё *быват!!
УЕФА в твиттер-аккаунте разместил плакат-анонс первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом». На нем оказалось фото защитника «Дженоа» Доменико Кришито.
Итальянец не выступает за зенитовцев с прошлого года. Футболист принадлежит «Дженоа». Фото анонса доступно ниже.
- Кришито выступал за «Зенит» с 2011 года, был капитаном команды.
- В текущем сезоне Серии А игрок провел 20 матчей, сделал три результативные передачи.
- Матч «Фенербахче» – «Зенит» состоится 12 февраля.