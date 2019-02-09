УЕФА поместил Кришито в анонс матча «Фенербахче» – «Зенит». Игрок выступает за «Дженоа»

УЕФА в твиттер-аккаунте разместил плакат-анонс первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Зенитом». На нем оказалось фото защитника «Дженоа» Доменико Кришито.

Итальянец не выступает за зенитовцев с прошлого года. Футболист принадлежит «Дженоа». Фото анонса доступно ниже.