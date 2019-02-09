АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место. «Арсенал» выиграл у «Хаддерсфилда» 

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 3:0. Команда Юргена Клоппа набрала 65 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (62 очка).

В другом матче «Арсенал» выиграл у «Хаддерсфилда» со счетом 2:1 и сравнялся по очкам с «Челси». У обоих клубом теперь по 50 очков, у «Челси» сыграно на один матч меньше.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобл, 27; 1:1 – Заха, 76.

Ливерпуль – Борнмут – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мане, 24; 2:0 – Вейналдум, 34; 3:0 – Салах, 48.

Саутгемптон – Кардифф – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бамба, 69; 1:1 – Стивенс, 90+1; 1:2 – Зохоре, 90+4.

Уотфорд – Эвертон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Грей, 65.

Хаддерсфилд – Арсенал – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ивоби, 16; 0:2 – Лаказетт, 44; 1:2 – Диахаби, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ