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    Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Словану», Селихов получил травму

    «Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счетом 1:3. Голкипер российской команды Алекснадр Селихов покинул поле на 11-й минуте встречи из-за травмы.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Слован (Словакия) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Спорар, 20; 0:2 – Хольман, 29; 0:3 – Спорар, 48; 1:3 – Мелкадзе, 84.

    «Спартак»: Селихов (Максименко), Айртон (Гапонов), Джикия (Комбаров), Боккетти (Кутепов), Рассказов (Ташаев), Глушаков (Гулиев), Зобнин (Фернандо), Ханни (Игнатов), Зе Луиш (Глушенков), Адриано (Мелкадзе), Роша (Ломовицкий).

    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2019 19:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 февраля 2019, 07:59

      вот теперь видно, что тренер дает нагрузку

      0
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      Рейтинг: -7

      pavelgnutov 10 февраля 2019, 04:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/menblog

      -4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 февраля 2019, 00:20

      Смотрел нарезки.
      Что делал Денис Гэ в первом голе? А ничаго. Вытянул ногу в 7 метрах от игрока с мячом.))
      А третий мяч вообще классика Дениса Гэ - обрез называется.)))

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 февраля 2019, 23:04

      Ни одна команда сейчас не радует, разве только быки и то не совсем.Да бывают одиночные матчи на эмоциях хороши, но в основном как то грустно.Или у меня только такое восприятие нашего футбола?

      1
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > petrucho-spb 9 февраля 2019, 23:26

      товарняки, наигрывают схемы и составы ды и играют в пол силы..по сути сейчас межсезонье, футбол так всерьез начнется через месяц

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > ssspartak 10 февраля 2019, 07:01

      я пишу не о товарняках, до межсесонья впечатления.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 10 февраля 2019, 22:57

      межсезонье*

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 9 февраля 2019, 22:06

      Кошице, Слован...какой там следующий клуб из Словакии будет спам унижать?)

      -3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 февраля 2019, 21:53

      цензура и быкам и зениту по самые гланды, особенно за "тренера" Семака не переживаю ... хватит нытья, ЛЧ наша, хотя с такой игрой там делать некуй

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 февраля 2019, 21:38

      Словаки выиграли легко.Даже когда во втором тайме "Спартак" якобы прибавил,а "Слован" встал(по версии клубного комментатора),было очевидно,что "гости" готовы лучше.

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 9 февраля 2019, 21:25

      Понимаю, что в защиту игроков как мантру будут повторять "Команда под нагрузками", но ведь не только же Спартак? Другие тоже. А так на этих сборах наблюдается неприятненькая тенденция: начинали с побед, потом ничьи, а теперь вот и до поражения докатились. Оборона как была никакая, так никаких изменений и не наблюдается. Причем Оборона, это не только игра защитников, но обязанные им помогать игроки середины поля. Надеюсь Кононов сделает верные выводы и к началу сезона предпримет меры.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2019, 21:00

      да ладно че переживать товарняк же ну проиграли под дождичком кто то бегал кто то не бегал ВСЕ СЫГРАЛИ НИЖЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ тренер на заметку возьмёт все погрешности игры в целом и нет ни одной команды чтобы всё время выигрывать так не бывает ЭТО ФУТБОЛ

      7
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 9 февраля 2019, 20:39

      Тренер сегодня сделал все, что бы... это была тренировочная игра.))
      Имеет право. Пока.
      Эта игра лишний раз показала, что взаимозаменяемости пока не наблюдается. Комментатор постоянно напоминал, или навязывал, что играют под нагрузками. Пусть так, но пас отдать и попасть в ворота можно наверно.
      Будем посмотреть дальше, осталось недолго.

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