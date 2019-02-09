Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Словану», Селихов получил травму

вот теперь видно, что тренер дает нагрузку
«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счетом 1:3. Голкипер российской команды Алекснадр Селихов покинул поле на 11-й минуте встречи из-за травмы.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – Слован (Словакия) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Спорар, 20; 0:2 – Хольман, 29; 0:3 – Спорар, 48; 1:3 – Мелкадзе, 84.
«Спартак»: Селихов (Максименко), Айртон (Гапонов), Джикия (Комбаров), Боккетти (Кутепов), Рассказов (Ташаев), Глушаков (Гулиев), Зобнин (Фернандо), Ханни (Игнатов), Зе Луиш (Глушенков), Адриано (Мелкадзе), Роша (Ломовицкий).