АПЛ. «МЮ» на выезде обыграл «Фулхэм» и вышел на четвертое место; у «Челси» матч в запасе

Великолепно! С победой МЮ, это было на уровне и красиво. Дальше начинается самый сложный этап в сезоне и просто бешеный график в 8 игр за месяц, где 6 из них матчи с ТОПами и тяжелейший выезд в Кристал Пэлас. Надеюсь МЮ сможет порадовать нас победами и хорошей игрой в этих матчах.
Встреча 26 тура чемпионата Англии «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» закончилась победой гостей со счетом 3:0.
Полузащитник Поль Погба оформил дубль. Впервые во взрослой карьере он забил 10+ голов в национальном чемпионате.
Один гол на счету вингера Антони Марсьяля. Его 50 баллов в АПЛ по системе «гол+пас» – лучший показатель среди всех игроков клуба с момента перехода француза.
И. о. главного тренера «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер одержал восьмую победу в девяти матчах чемпионата. «МЮ» набрал 51 очков и подвинул с четвертого места «Челси», который завтра встретится с «Манчестер Сити».
У «дачников» 17 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.
Англия. Премьер-лига. 26 тур
Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Марсьяль, 14; 0:2 – Погба, 23; 0:3 – Погба, 65 (с пенальти).