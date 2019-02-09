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    АПЛ. «МЮ» на выезде обыграл «Фулхэм» и вышел на четвертое место; у «Челси» матч в запасе

    Встреча 26 тура чемпионата Англии «Фулхэм»«Манчестер Юнайтед» закончилась победой гостей со счетом 3:0.

    Полузащитник Поль Погба оформил дубль. Впервые во взрослой карьере он забил 10+ голов в национальном чемпионате.

    Один гол на счету вингера Антони Марсьяля. Его 50 баллов в АПЛ по системе «гол+пас» – лучший показатель среди всех игроков клуба с момента перехода француза.

    И. о. главного тренера «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер одержал восьмую победу в девяти матчах чемпионата. «МЮ» набрал 51 очков и подвинул с четвертого места «Челси», который завтра встретится с «Манчестер Сити».

    У «дачников» 17 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.

    Англия. Премьер-лига. 26 тур

    Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Марсьяль, 14; 0:2 – Погба, 23; 0:3 – Погба, 65 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    09.02.2019 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 февраля 2019, 17:32

      Великолепно! С победой МЮ, это было на уровне и красиво. Дальше начинается самый сложный этап в сезоне и просто бешеный график в 8 игр за месяц, где 6 из них матчи с ТОПами и тяжелейший выезд в Кристал Пэлас. Надеюсь МЮ сможет порадовать нас победами и хорошей игрой в этих матчах.

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