АПЛ. «МЮ» на выезде обыграл «Фулхэм» и вышел на четвертое место; у «Челси» матч в запасе

Встреча 26 тура чемпионата Англии «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» закончилась победой гостей со счетом 3:0.

Полузащитник Поль Погба оформил дубль. Впервые во взрослой карьере он забил 10+ голов в национальном чемпионате.

Один гол на счету вингера Антони Марсьяля. Его 50 баллов в АПЛ по системе «гол+пас» – лучший показатель среди всех игроков клуба с момента перехода француза.

И. о. главного тренера «дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер одержал восьмую победу в девяти матчах чемпионата. «МЮ» набрал 51 очков и подвинул с четвертого места «Челси», который завтра встретится с «Манчестер Сити».

У «дачников» 17 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 26 тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Марсьяль, 14; 0:2 – Погба, 23; 0:3 – Погба, 65 (с пенальти).

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