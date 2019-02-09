Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсьяль – самый результативный игрок «МЮ» в АПЛ с момента своего перехода

    «Манчестер Юнайтед» играет с «Фулхэмом» в рамках 26 тура чемпионата Англии (3:0, 80 минута).

    Нападающий Антони Марсьяль забил один гол. Гол стал для него 33 в Премьер-лиги с момента перехода из «Монако» в сентябре 2015 года.

    Статистика по системе «гол+пас» – 33+17. Это лучший показатель среди всех игроков «Юнайтед» в АПЛ с момента трансфера Марсьяля.

    Следить за событиями встречи на «Крэйвен Коттедж» можно здесь.

    • Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 23-летний француз забил 10 голов и отдал 1 ассист в 23 играх.
    • С «МЮ» он выиграл 4 трофея – Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги.

    Источник: OptaJoe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2019 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11