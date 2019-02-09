Марсьяль – самый результативный игрок «МЮ» в АПЛ с момента своего перехода

«Манчестер Юнайтед» играет с «Фулхэмом» в рамках 26 тура чемпионата Англии (3:0, 80 минута).

Нападающий Антони Марсьяль забил один гол. Гол стал для него 33 в Премьер-лиги с момента перехода из «Монако» в сентябре 2015 года.

Статистика по системе «гол+пас» – 33+17. Это лучший показатель среди всех игроков «Юнайтед» в АПЛ с момента трансфера Марсьяля.

Следить за событиями встречи на «Крэйвен Коттедж» можно здесь.