Марсьяль – самый результативный игрок «МЮ» в АПЛ с момента своего перехода

«Манчестер Юнайтед» играет с «Фулхэмом» в рамках 26 тура чемпионата Англии (3:0, 80 минута).
Нападающий Антони Марсьяль забил один гол. Гол стал для него 33 в Премьер-лиги с момента перехода из «Монако» в сентябре 2015 года.
Статистика по системе «гол+пас» – 33+17. Это лучший показатель среди всех игроков «Юнайтед» в АПЛ с момента трансфера Марсьяля.
Следить за событиями встречи на «Крэйвен Коттедж» можно здесь.
- Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне 23-летний француз забил 10 голов и отдал 1 ассист в 23 играх.
- С «МЮ» он выиграл 4 трофея – Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги.