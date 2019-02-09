Погба впервые забил десять голов в чемпионате за один сезон

Сейчас он играет с настроением.
«Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Фулхэмом» в рамках 26 тура чемпионата Англии (2:0, 38 минута).
На 14 минуте счет открыл полузащитник Поль Погба. Для француза мяч десятым в текущем розыгрыше турнира. Впервые в клубной карьере он забил такое количество голов в рамках национального чемпионата.
Статистика 25-летнего хавбека в текущем сезоне по системе «гол+пас» – 7+5.
- Погба перешел в «МЮ» в июле 2016 года за 100 миллионов евро.
- Трансфер стал рекордным для того времени.
- Прежде он 4 года выступал за «Ювентус».
- С 2009 по 2012 года был в академии «Юнайтед».