Погба впервые забил десять голов в чемпионате за один сезон

«Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Фулхэмом» в рамках 26 тура чемпионата Англии (2:0, 38 минута).

На 14 минуте счет открыл полузащитник Поль Погба. Для француза мяч десятым в текущем розыгрыше турнира. Впервые в клубной карьере он забил такое количество голов в рамках национального чемпионата.

Статистика 25-летнего хавбека в текущем сезоне по системе «гол+пас» – 7+5.