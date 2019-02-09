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    Погба впервые забил десять голов в чемпионате за один сезон

    «Манчестер Юнайтед» играет на выезде с «Фулхэмом» в рамках 26 тура чемпионата Англии (2:0, 38 минута).

    На 14 минуте счет открыл полузащитник Поль Погба. Для француза мяч десятым в текущем розыгрыше турнира. Впервые в клубной карьере он забил такое количество голов в рамках национального чемпионата.

    Статистика 25-летнего хавбека в текущем сезоне по системе «гол+пас» – 7+5.

    • Погба перешел в «МЮ» в июле 2016 года за 100 миллионов евро.
    • Трансфер стал рекордным для того времени.
    • Прежде он 4 года выступал за «Ювентус».
    • С 2009 по 2012 года был в академии «Юнайтед».

    Источник: Sky Sports

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    09.02.2019 16:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 17:10

      Сейчас он играет с настроением.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Bumble 9 февраля 2019, 16:28

      11 мяч в текущем розыгрыше турнира, а по системе "гол+пас" почему тогда 7+5, а не 11+5?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Bumble 9 февраля 2019, 16:31

      да сам 10 раз перечитал, думал может где подвох, но хрен там, это криворукие новостники

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Bumble 9 февраля 2019, 16:39

      Турнир с сезоном, скорей всего девочка путает. Не зря же тут, наконец объявление появилось в поисках новостника. Где ищут там и находят...

      2
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > DeStar 9 февраля 2019, 16:46

      Вот поэтому открыли набор новых :)

      0
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      Рейтинг: +187

      armen10 > Bumble 9 февраля 2019, 17:34

      7+5 это после ухода моуриньо.
      В сезоне 12+9 уже!

      -1
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