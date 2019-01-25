После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч нелегалов

Заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин сообщил о более чем пяти тысячах иностранцев, оставшихся в России после чемпионата мира-2018. Они нелегально находятся на территории страны.

«На 31 декабря прошлого года граждан [приехавших на ЧМ-2018], которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч. Но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи», – сказал Краюшкин.

По его словам, за время проведения турнира по паспорту болельщика в Россию въехало 650 тысяч граждан из-за рубежа.

«Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление. Я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены», – подчеркнул Краюшкин.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове, Сочи и Екатеринбурге.