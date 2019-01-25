Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч нелегалов

    Заместитель руководителя миграционного управления МВД РФ Андрей Краюшкин сообщил о более чем пяти тысячах иностранцев, оставшихся в России после чемпионата мира-2018. Они нелегально находятся на территории страны.

    «На 31 декабря прошлого года граждан [приехавших на ЧМ-2018], которые остались здесь и до сих пор не выехали, было чуть более 12 тысяч. Но работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи», – сказал Краюшкин.

    По его словам, за время проведения турнира по паспорту болельщика в Россию въехало 650 тысяч граждан из-за рубежа.

    «Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление. Я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены», – подчеркнул Краюшкин.

    Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове, Сочи и Екатеринбурге.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 25 января 2019, 19:47

      И хто энто такие?
      Никак футболисты-лехионеры из недоразвитых стран)))
      РФС проверит их на вшивость,хто нохами не дрыгает,тех в пасть Мигрантской Инквизиции)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11