Инфантино: «Несмотря на некоторую критику, мы поняли, что VAR является неотъемлемой частью успеха ЧМ-2018»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доволен тем, как интегрировалась в футбол система видеопомощи судьям (VAR).

VAR использовалась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.

«VAR был выигрышным опытом, от которого я бы ни за что не отказался.

В начале я должен быть честным и сказать, что относился к этому немного скептически. Проводились тесты, и в конце все обсуждали это. А теперь все хотят этого.

«У нас было очень много дискуссий с Коллиной, потому что VAR мог сломать игру, но в конечном итоге он сделал ее более справедливой.

Если это может помочь судьям, то почему нет? Теперь, благодаря этой технологии, не только судьи, но и люди знали, было ли решение правильным. Поэтому, несмотря на некоторую критику, мы поняли, что VAR является неотъемлемой частью успеха чемпионата мира.

Больше нет очевидных ошибок, таких как голы забитые из офсайда. Есть еще кое-что требующее улучшения, но большие ошибки остались в прошлом.

Это не только мой успех, но и, прежде всего, успех для Пьерлуиджи Коллины [главы судейского комитета ФИФА]», – сказал Инфантино на международной спортивной конференции в Дубае.