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    Сульшер: «У Рэшфорда есть все шансы стать топовым нападающим»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда в игре 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (4:1).

    «Рэшфорд показывает свой уровень с тех пор, как я пришел в клуб. Его уровень работы невероятный. Он преследует соперников, закрывает их, отрабатывает сзади, в эпизоде с голом Погба он показал высокое мастерство.

    У него есть потенциал и все шансы стать топовым нападающим», – сказал Сульшер.

    • Рэшфорд забил гол в матче с «Борнмутом».
    • В текущем сезоне АПЛ футболист сыграл в 17 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

    Источник: BBC

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