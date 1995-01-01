Сульшер: «У Рэшфорда есть все шансы стать топовым нападающим»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда в игре 20 тура АПЛ с «Борнмутом» (4:1).

«Рэшфорд показывает свой уровень с тех пор, как я пришел в клуб. Его уровень работы невероятный. Он преследует соперников, закрывает их, отрабатывает сзади, в эпизоде с голом Погба он показал высокое мастерство.

У него есть потенциал и все шансы стать топовым нападающим», – сказал Сульшер.