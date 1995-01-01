Главные новости дня. «Интер» наказали за расизм, «Спартак» может вернуть Промеса

Промес хочет вернуться в «Спартак». «Севилья» готова отпустить голландца.

«Интер» проведет две игры без зрителей из-за проявления расизма фанатами на матче с «Наполи».

Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин».

«Спартак» объявил о продлении контракта с Ломовицким.

Пять регионов выдвинули Дюкова на пост президента РФС.

O Jogo: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру.

Попов может перейти в «Рубин» на правах аренды.

«Челси» не будет возвращать Батшуайи в январе. «Валенсии» придется самой искать форварду новый клуб.