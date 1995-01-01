Главные новости дня. «Интер» наказали за расизм, «Спартак» может вернуть Промеса

расизм - зараза 21-го века...
Промес хочет вернуться в «Спартак». «Севилья» готова отпустить голландца.
«Интер» проведет две игры без зрителей из-за проявления расизма фанатами на матче с «Наполи».
Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин».
«Спартак» объявил о продлении контракта с Ломовицким.
Пять регионов выдвинули Дюкова на пост президента РФС.
O Jogo: Данни расторг контракт с «Маритиму» и может завершить карьеру.
Попов может перейти в «Рубин» на правах аренды.
«Челси» не будет возвращать Батшуайи в январе. «Валенсии» придется самой искать форварду новый клуб.