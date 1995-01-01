Промес хочет вернуться в «Спартак». «Севилья» готова отпустить голландца

В одну мочу, дважды не вступают.
=))
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес может перейти в «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».
Голландский футболист желает вернуться в клуб из Москвы.
Красно-белые могут арендовать 26-летнего хавбека в зимнее трансферное окно до конца сезона.
- Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года за 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне голландец провел 22 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
- Ранее сообщалось, что «Севилья» хочет продать игрока.