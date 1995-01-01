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    Промес хочет вернуться в «Спартак». «Севилья» готова отпустить голландца

    Полузащитник «Севильи» Квинси Промес может перейти в «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

    Голландский футболист желает вернуться в клуб из Москвы.

    Красно-белые могут арендовать 26-летнего хавбека в зимнее трансферное окно до конца сезона.

    • Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» летом 2018 года за 20 миллионов евро.
    • В текущем сезоне голландец провел 22 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
    • Ранее сообщалось, что «Севилья» хочет продать игрока.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: +767

      ухоженный крокодил 2 минуты назад

      В одну мочу, дважды не вступают.
      =))

      0
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      Рейтинг: +977

      Spartak 777 7 минут назад

      Перед тем как вернуться набери Глушаку , вдруг он не захочет что бы ты возвращался , выдаст еще какое нибудь интервью Малахову какой он бедный и несчастный и из-за тебя в состав не проходит ...или вообще сгнобить могут ...

      0
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      Рейтинг: +840

      almanev 12 минут назад

      Было бы круто, но не вернется ведь...

      0
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      Рейтинг: +63094

      klifS > almanev 7 минут назад

      Если клубы согласуют финансовую сторону вопроса вероятность большая. Предварительная договоренность есть.

      0
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      Рейтинг: +1870

      RotBerg 14 минут назад

      Вот и закончилась звездная карьера топ игрока

      0
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      Рейтинг: +723

      zabvo9406 15 минут назад

      Он же осуществил свою мечту,перейдя в Севилью!!!!! Или я ошибаюсь?

      0
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      Рейтинг: +607

      spartakuz 17 минут назад

      Отличная новость. Срочно вернуть!

      2
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      Рейтинг: +41371

      Рубик Докоян 17 минут назад

      Откуда у хлопца испанская грусть ?... Вроде бы и о. Ибица приглянулся, но всё равно тянет в Москву...

      1
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      Рейтинг: +3527

      серега кашин 18 минут назад

      когда перейдет тогда и трещите

      0
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      Рейтинг: +3381

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Думаю , что для Российского чемпионата Квинси еще долго будет оставаться очень сильным и востребованным игроком , поэтому только приветствую возвращение .

      2
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      Рейтинг: +1434

      baden69 22 минуты назад

      Хороший бизнес придумали евреи, продать подороже, а потом забрать в аренду, т.к. игрок может играть только у нас в России...

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