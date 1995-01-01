Промес хочет вернуться в «Спартак». «Севилья» готова отпустить голландца

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес может перейти в «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат».

Голландский футболист желает вернуться в клуб из Москвы.

Красно-белые могут арендовать 26-летнего хавбека в зимнее трансферное окно до конца сезона.