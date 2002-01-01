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    Пять регионов выдвинули Дюкова на пост президента РФС

    По информации «БИЗНЕС Online», Федерация футбола Татарстана сегодня выдвинула кандидатуру председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова на пост главы РФС.

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что Дюкова также выдвинули еще четыре региона – Томск, Пермь, Башкирия и Мордовия.

    Выборы президента РФС состоятся 22 февраля на внеочередной конференции. В настоящее время обязанности главы организации исполняет Сергей Прядкин.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3441

      ilichkadr 13 минут назад

      Вчера Дюков получил задачу от президента возглавить РФС. Сколько и какие регионы выдвинули не имеет значения.

      0
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      Рейтинг: +7236

      vladimir-7 23 минуты назад

      А кого выдвигают остальные регионы России? Срочно сообщите.
      Что это за шайка-лейка из 5 регионов?

      0
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      Рейтинг: +9102

      bset 26 минут назад

      Пофиг кто. Главное, чтобы были действия и был результат. А то надоело в Европе всасывать вечно.

      0
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      Рейтинг: +1489

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Всё просто ! Пусть всякие Дюковы Прядкины предъявят программу действий ( первое , второе , третье и т.д. ) ...Не выполнил пункты по итогу например первого года- ТО ПОШЁЛ вон !......Но этого , к сожалению не будет , потому что везде коррупция . протекционизм , в следствии чего НЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ !

      2
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      Рейтинг: +2510

      ivany4 > САДЫЧОК 34 минуты назад

      И зарплату верни.
      Находясь на таких должностях, могли бы бесплатно поработать на благо нашего футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2510

      ivany4 35 минут назад

      Посмотрев на регионы, можно перефразировать:
      Дюков купил голоса 5 регионов для выборов на пост президента РФС.

      0
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      Рейтинг: +759

      ухоженный крокодил 47 минут назад

      А Оренбург где?
      =)))

      0
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      Рейтинг: +953

      TUMS 52 минуты назад

      Вновь газпром...

      0
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      Рейтинг: -2625

      gosproektikabinet 56 минут назад

      пермь то куда лезет, уже утопили свой клуб

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      Рейтинг: +1541

      Агасфер 1 час назад

      ВСе бедствующие футбольные федерации регионов жаждут будущих преференций Газпрома,за лояльность! Жду,что скоро подключатся Калининградская и Оренбургская(эта не как бедствующая,а по "классовой принадлежности к недрам"),Ленинградская,Дагестан и Приморский край.Быть в текущем сезоне Дюкову главнюком РФС,а "Зениту"-чемпионом!!!

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