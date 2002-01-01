Пять регионов выдвинули Дюкова на пост президента РФС

По информации «БИЗНЕС Online», Федерация футбола Татарстана сегодня выдвинула кандидатуру председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова на пост главы РФС.

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что Дюкова также выдвинули еще четыре региона – Томск, Пермь, Башкирия и Мордовия.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля на внеочередной конференции. В настоящее время обязанности главы организации исполняет Сергей Прядкин.