«Рубин» хочет арендовать полузащитника «Спартака» Ивелина Попова, сообщает «БИЗНЕС Online».

Казанцы надеются, что им удастся усилиться 31-летним футболистом до конца сезона. При этом клуб из Татарстана не готов выкупить права на болгарина из-за его высокой зарплаты, но может позволить себе его аренду с частичной выплатой оклада.

Полузащитник уже выступал за «Рубин» на правах аренды во второй части сезона-2017/18.