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    Попов может перейти в «Рубин» на правах аренды

    «Рубин» хочет арендовать полузащитника «Спартака» Ивелина Попова, сообщает «БИЗНЕС Online».

    Казанцы надеются, что им удастся усилиться 31-летним футболистом до конца сезона. При этом клуб из Татарстана не готов выкупить права на болгарина из-за его высокой зарплаты, но может позволить себе его аренду с частичной выплатой оклада.

    Полузащитник уже выступал за «Рубин» на правах аренды во второй части сезона-2017/18.

    • Контракт Попова со «Спартаком» истекает в июне 2019 года.
    • По информации СМИ, хавбеком интересуются «Динамо» и «Ростов».
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14811

      oyabun 23 минуты назад

      Дежавю какое то. Это уже было в прошлом сезоне. Смысл Спартаку его отправлять снова в аренду, да еще и бОльшую часть ЗП выплачивать? Лучше уж окончательно продать.

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