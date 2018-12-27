Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин»

    «Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Спартака» Владислава Пантелеева.

    22-летний россиянин подписал с казанцами контракт на три с половиной года. Хавбек будет выступать за команду под восьмым номером.

    • Пантелеев – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне игрок провел за «Спартак-2» 20 матчей в ФНЛ и забил десять голов.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14790

      oyabun 4 минуты назад

      Руководство Спартака работает против своей же команды. Очередное подтверждение того факта что ФК Спартак для Федуна, Измайлова, Родионова в футбольном плане ничего не значит. Главное любыми средствами заработать. Не удивлюсь если дальше последует продажа Игнатова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      Рубинище 10 минут назад

      Добро пожаловать в Казань.. Если Бердыев его заметил значит толк есть в нём и тем паче странно что Спартак его отдаёт, видимо в Самедове с Комбаровым и Ко перспектив больше увидели..Свинство конечно, чистой воды..ЦСКА совсем по другому работают, как и Краснодар--Менеджерам Спартака до них , как до луны..
      Хотя конечно, не исключаю, что Спартачи отдали его опыта РПЛ набраться, Бердыевким духом пропитаться и денег дали--которые в Рубине поют романсы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      igoor52 13 минут назад

      Очередная ошибка менеджмента

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43667

      zigbert 35 минут назад

      Жаль ,но что поделаешь если руководство и тренер не видят в нем сильного игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41391

      Рубик Докоян 45 минут назад

      Пример ЦСКА и от части " Краснодара" ничему не учит другие наши клубы. Играют свои доморощенные воспитанники, приглашаются и покупаются другие молодые перспективные игроки. Создают играющую команду с прицелом на несколько лет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2626

      gosproektikabinet > Рубик Докоян 30 минут назад

      кононов сказал если молодежь не проявит себя будут углей ставить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      delux746 55 минут назад

      на лево и направо разбрасываться талантливыми воспитанниками, люблю, умею, практикую!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      Viper for CSKA 56 минут назад

      Эм, а чем он своим не угодил? Или Глушак, Самедов и компания чисто из-за странных принципов и предпочтений Федуна будут до 40 играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63135

      klifS 1 час назад

      Разбрасываться своими воспитанниками, а потом пытаться их вернуть-"очень умная политика" руководства Спартака(((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Дед Сергей 1 час назад

      Для полузащитника отличная статистика. А у Бердыева заиграет. Через год будет нарасхват.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Челнинец 1 час назад

      Гнилое руководство спартака!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105790
    #2
    Zenit-84
    76562
    #3
    Chernyi Lis
    72607
    #4
    Андрей Ермошин
    68536
    #5
    DeMoN-FCMU
    63357
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru