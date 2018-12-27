Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин»

Руководство Спартака работает против своей же команды. Очередное подтверждение того факта что ФК Спартак для Федуна, Измайлова, Родионова в футбольном плане ничего не значит. Главное любыми средствами заработать. Не удивлюсь если дальше последует продажа Игнатова
«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Спартака» Владислава Пантелеева.
22-летний россиянин подписал с казанцами контракт на три с половиной года. Хавбек будет выступать за команду под восьмым номером.
- Пантелеев – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне игрок провел за «Спартак-2» 20 матчей в ФНЛ и забил десять голов.