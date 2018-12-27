«Челси» не будет возвращать Батшуайи в январе. «Валенсии» придется самой искать форварду новый клуб

Луиса Адриано в Китай, Мишаню в Спартак) Будет просто огонь, только на зп придётся потратиться.
«Валенсия», как уже ранее сообщалось, хочет, чтобы нападающий команды Миши Батшуайи покинул команду зимой.
Права на бельгийца принадлежат «Челси», за испанцев он выступает в аренде до конца сезона. Тем не менее, тренер оранжевых Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на футболиста во второй части сезона, поэтому «Валенсия» хочет досрочно вернуть его в Лондон.
«Челси» такое развитие событий не устраивает. Английский клуб сообщил «Валенсии», чтобы она сама искала для форварда вариант, который устроит все стороны.
В текущем сезоне Батшуайи провел за «Валенсию» 21 матч во всех турнирах и забил три гола.