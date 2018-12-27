«Челси» не будет возвращать Батшуайи в январе. «Валенсии» придется самой искать форварду новый клуб

«Валенсия», как уже ранее сообщалось, хочет, чтобы нападающий команды Миши Батшуайи покинул команду зимой.

Права на бельгийца принадлежат «Челси», за испанцев он выступает в аренде до конца сезона. Тем не менее, тренер оранжевых Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на футболиста во второй части сезона, поэтому «Валенсия» хочет досрочно вернуть его в Лондон.

«Челси» такое развитие событий не устраивает. Английский клуб сообщил «Валенсии», чтобы она сама искала для форварда вариант, который устроит все стороны.

В текущем сезоне Батшуайи провел за «Валенсию» 21 матч во всех турнирах и забил три гола.