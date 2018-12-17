Моуринью: «Хотел бы купить зимой несколько игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ заявил, что хотел бы укрепить состав команды несколькими игроками в зимнее трансферное окно.

«Я не знаю, появятся ли у нас новые игроки. Я бы хотел несколько. Но я не знаю, возможно ли это или нет. Это зависит от клуба», – сказал Моуринью.

После 17-ти туров «МЮ» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание манкунианцев от лидирующего «Ливерпуля» составляет 19 баллов.