Моуринью: «Хотел бы купить зимой несколько игроков»

Смысл от покупок? Команда скисла от того что их конкуренты объективно на голову класснее, так Моуриньо ещё отчаянно пытается что-то показать из себя, и ставит с"ка игру вторым номером уже и против середняков....МЮ бл"ть вторым номером играет...что не так с португальцем?! Покупай кого хочешь, но если ты не можешь поставить качественную атакующую игру с текущим составом, и тем более пресловутая оборона Моура уже не канает - то просто уйди из Юнайтед. И Вудворд тоже пусть уйдёт
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ заявил, что хотел бы укрепить состав команды несколькими игроками в зимнее трансферное окно.
«Я не знаю, появятся ли у нас новые игроки. Я бы хотел несколько. Но я не знаю, возможно ли это или нет. Это зависит от клуба», – сказал Моуринью.
После 17-ти туров «МЮ» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание манкунианцев от лидирующего «Ливерпуля» составляет 19 баллов.