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    Моуринью: «Хотел бы купить зимой несколько игроков»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче 17-го тура АПЛ заявил, что хотел бы укрепить состав команды несколькими игроками в зимнее трансферное окно.

    «Я не знаю, появятся ли у нас новые игроки. Я бы хотел несколько. Но я не знаю, возможно ли это или нет. Это зависит от клуба», – сказал Моуринью.

    После 17-ти туров «МЮ» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание манкунианцев от лидирующего «Ливерпуля» составляет 19 баллов.

    Источник: Tribalfootball

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    17.12.2018 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +493

      dolf666 17 часов назад

      Смысл от покупок? Команда скисла от того что их конкуренты объективно на голову класснее, так Моуриньо ещё отчаянно пытается что-то показать из себя, и ставит с"ка игру вторым номером уже и против середняков....МЮ бл"ть вторым номером играет...что не так с португальцем?! Покупай кого хочешь, но если ты не можешь поставить качественную атакующую игру с текущим составом, и тем более пресловутая оборона Моура уже не канает - то просто уйди из Юнайтед. И Вудворд тоже пусть уйдёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      levon_man 23 часа назад

      МЮ нашпигован классными игроками. Просто ему нужен тренер , а не недоразумение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Korolevskiy 17 декабря, 14:20

      Это фиаско

      1
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