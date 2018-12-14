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    • Главные новости дня. Игнашевич может возглавить «Балтику», Роналду будет осужден условно

    Главные новости дня. Игнашевич может возглавить «Балтику», Роналду будет осужден условно

    Влашич вошел в состав команды группового раунда ЛЧ по версии WhoScored.

    Игнатьев – лучший в ЛЧ по перехватам.

    «Зенит» будет сеяным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» – нет.

    «Спартак» согласовал переход Айртона Лукаса.

    Игнашевич может стать главным тренером «Балтики».

    Аршавин получит работу в «Зените».

    «Ростов» может быть признан банкротом.

    Жена Кержакова пожаловалась на побои, нанесенные мужем.

    Роналду в следующем месяце получит условный срок.

    «Барселона» запретила Дембеле выключать телефон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2018 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 декабря 2018, 08:13

      Сергей спокойный уравновешенный человек, удачи в новом начинании!!

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      Рейтинг: -14

      distrogov 15 декабря 2018, 01:44

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://tok.pw/miopres

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