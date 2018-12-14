Главные новости дня. Игнашевич может возглавить «Балтику», Роналду будет осужден условно

Сергей спокойный уравновешенный человек, удачи в новом начинании!!
Влашич вошел в состав команды группового раунда ЛЧ по версии WhoScored.
Игнатьев – лучший в ЛЧ по перехватам.
«Зенит» будет сеяным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» – нет.
«Спартак» согласовал переход Айртона Лукаса.
Игнашевич может стать главным тренером «Балтики».
Аршавин получит работу в «Зените».
«Ростов» может быть признан банкротом.
Жена Кержакова пожаловалась на побои, нанесенные мужем.
Роналду в следующем месяце получит условный срок.
«Барселона» запретила Дембеле выключать телефон.