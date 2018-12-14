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    • Аршавин вернется в «Зенит» и займет должность в структуре клуба

    Аршавин вернется в «Зенит» и займет должность в структуре клуба

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб.

    По информации 78.ru, специально для 37-летнего футболиста сине-бело-голубые создадут проект, которого не было в клубе до сих пор. Вероятно, работа Аршавина будет связана с игроками молодежных команд петербуржцев.

    Хавбек защищал цвета «Зенита» с 2000 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом РПЛ, выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубка УЕФА.

    После завершения контракта с «Кайратом» в ноябре Аршавин заявил, что, скорее всего, завершит карьеру игрока.

    Источник: 78.ru

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    14.12.2018 18:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 22:50

      Сам играть умеет -- будем надеяться и молодёжи поможет !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 14 декабря 2018, 22:29

      Живым памятником поставить у входа на СПб-Арену.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 21:07

      Он заслужил такую должность. Немало ярких матчей за Зенит провел он в этой команде.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 14 декабря 2018, 20:49

      Молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 14 декабря 2018, 20:12

      За последнее время ( лет 30 ) Аршавин-самый выдающийся футболист Зенита ! Да и сборной !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 14 декабря 2018, 20:06

      Играл когда то в Зените и закончил карьеру. Ничего не можешь и рукожопый. Добро пожаловать в жополизку. Миллер всех калек устроит. ГазПром - мечты сбываются.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > Skull_Boy 14 декабря 2018, 20:31

      Сам то понял, что сказал.
      Если бы не его язык ,Аршавин лучший игрок последних 15 лет как минимум!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК > афоня72 14 декабря 2018, 20:36

      Язык-его враг ! Причем с самого начала его карьеры !
      Это же . надо было умудриться после чемпионата Европы сморозить , что его унижали все кому не лень от журналюг до бородатого болельщика ! А ведь на том Чемпионате Европы-он был лучшим !

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 декабря 2018, 19:52

      Почему новая? Там половина сидят на должности Нахлебника и Халявщика!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:51

      Будет рупором группен-руководителя Миллера,отвечая на все вопросы привычными,рублеными стандартными фразами :"Это ваши проблемы", "Это ваши ожидания" и "У меня жена-майор ФСБ!".

      1
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 14 декабря 2018, 19:50

      главное, чтобы не доверили женский вариант молодёжных команд....

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      Рейтинг: +3545

      serhio80 14 декабря 2018, 19:39

      малафеев уже наработал) а ондрюшка потом руководству клуба скажет мол ваши ожидания это ваши проблемы)

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