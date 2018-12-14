Аршавин вернется в «Зенит» и займет должность в структуре клуба

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернется в петербургский клуб.

По информации 78.ru, специально для 37-летнего футболиста сине-бело-голубые создадут проект, которого не было в клубе до сих пор. Вероятно, работа Аршавина будет связана с игроками молодежных команд петербуржцев.

Хавбек защищал цвета «Зенита» с 2000 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом РПЛ, выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубка УЕФА.

После завершения контракта с «Кайратом» в ноябре Аршавин заявил, что, скорее всего, завершит карьеру игрока.