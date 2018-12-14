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    • «Барселона» запретила Дембеле выключать телефон ночью или ставить его на беззвучный режим

    «Барселона» запретила Дембеле выключать телефон ночью или ставить его на беззвучный режим

    «Барселона» ввела новые санкции в отношении нападающего Усмана Дембеле.

    Француз любит играть в видеоигры и смотреть телесериалы, занимаясь этим до раннего утра. В воскресенье футболист проспал тренировку и прибыл на занятие с опозданием на два часа.

    В результате клуб запретил Дембеле выключать телефон или ставить его на беззвучный режим в течение ночи.

    В текущем сезоне 21-летний форвард провел за каталонцев 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и пять результативных передач.

    Источник: Marca

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    14.12.2018 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 декабря 2018, 07:42

      Трудный подросток. Тут надо подключать местного инспектора по делам несовершеннолетних.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 декабря 2018, 20:55

      9 голов и 5 передач... эт отлично игроку кайфарику и не всегда в основе... ему бы мозги он станет лутче...

      0
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 14 декабря 2018, 17:04

      Пускай ставит на будильник гимн Реала - тогда точно не будет просыпать.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 декабря 2018, 16:56

      Еще надо запретить сильно стряхивать после "по маленькому", а то вдруг травму получит! )))))

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