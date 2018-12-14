«Барселона» запретила Дембеле выключать телефон ночью или ставить его на беззвучный режим

Трудный подросток. Тут надо подключать местного инспектора по делам несовершеннолетних.
«Барселона» ввела новые санкции в отношении нападающего Усмана Дембеле.
Француз любит играть в видеоигры и смотреть телесериалы, занимаясь этим до раннего утра. В воскресенье футболист проспал тренировку и прибыл на занятие с опозданием на два часа.
В результате клуб запретил Дембеле выключать телефон или ставить его на беззвучный режим в течение ночи.
В текущем сезоне 21-летний форвард провел за каталонцев 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и пять результативных передач.