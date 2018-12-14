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    • Милана Кержакова: «Муж с силой швырял меня. Все тело было в синяках, выявили трещину в ребре и сотрясение мозга»

    Милана Кержакова: «Муж с силой швырял меня. Все тело было в синяках, выявили трещину в ребре и сотрясение мозга»

    Жена бывшего нападающего «Зенита», а ныне старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана Кержакова рассказала, как отреагировал футболист на то, что он узнала о его изменах. В настоящее время пара разводится.

    «Большая ссора была связана с тем, что я узнала о его многочисленных изменах. У него был большой матч, мы жили в Цюрихе. После матча он сильно напился, до такой степени, что справлял нужду в городской фонтан.

    Дома он уснул, а я нашла телефон и там прочитала про все его многочисленные похождения, когда я улетала по работе и в Петербурге проводила время с его старшим ребенком.

    На утро я спросила: что это такое? У него была ярко выраженная агрессия на меня. Были собраны чемоданы. Он стал с силой бросать меня на них. Я падала каждый раз на эти чемоданы, пыталась подняться, он бросал меня снова и снова.

    У меня все тело было в синяках, я была вся избита, очень сильно болели ребра и голова. В Петербурге у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга.

    Когда он узнал, сильно испугался, что я все придам огласке. Он просил прощения и перевел сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря, что это гарантия того, что такого больше никогда не повторится», – сказала Милана Кержакова.

    Источник: YouTube-канал Breaking Mash

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    14.12.2018 13:52
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +695

      fan-man 14 декабря 2018, 19:27

      Противно читать уже. Аршавин,Тарасов, Глушаков, Мамаев, Кержаков... Тьфу мля. Пишите лучше новости футбола,а не личной жизни,мне абсолютно пофиг на их личную жизнь

      0
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      Рейтинг: +8203

      nik55 14 декабря 2018, 18:43

      скоро нужно новую камеру готовить----Кержаков-Глушаков

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > nik55 14 декабря 2018, 19:23

      Тренер сборной СИЗО есть,капитан есть,полузащитник и нападающий всероссийского уровня-есть. Осталось ещё пару человек подобрать,на вакантные амплуа.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 14 декабря 2018, 17:33

      мне без разницы кто там прав или виноват, но по мне лично когда вижу кержакова , то создается впечатление что он еще, та тихушная мерзопакостная тварь)))

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 14 декабря 2018, 17:30

      Милана Кержакова если это от тебя то как ты могла с этим человеком прожить столь и родить детей.Ты по ходу .......

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 декабря 2018, 17:24

      Историческая справка:

      В России периодически возникали вспышки кликушества. Это когда бесноватая баба начинала голосить, нести ахинею и корчить из себя помешанную. Поскольку многим бабам требуется внимание публики, вспышки кликушества часто оказывались заразными и начинали перерастать в эпидемии. Рецепт пресечь эпидемию был только один: генерал-губернатор давал указание пороть публично кликуш. После первых же порок кликуши выздоравливали, и вспышек в губернии не наблюдалось долгие годы.

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 14 декабря 2018, 17:06

      Уезжала по работе? Она работает?

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:49

      Приличная команда подбирается в Бутырку.

      5
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 14 декабря 2018, 16:39

      Милана видимо в честь шопинга назвалась

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > ALEX ML 14 декабря 2018, 19:21

      Ты чё,блин! Она исключительно из Ла Скала не вылазит.

      1
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      Рейтинг: +1506

      balam 14 декабря 2018, 16:16

      еще одна шмара нарисовалась. сотрясение какого мозга?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > balam 14 декабря 2018, 17:12

      Это точно! Респект!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 15:37

      Утконосые шлю вовсю атакуют наш футбол.Ждём ещё харрасмента.Усач,ты на прицеле,сознайся,кого домогаешься в сборной???

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Агасфер 14 декабря 2018, 17:14

      Sms: "Спасибо, что предупредил. С.С.Ч."

      0
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