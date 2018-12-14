Милана Кержакова: «Муж с силой швырял меня. Все тело было в синяках, выявили трещину в ребре и сотрясение мозга»

Жена бывшего нападающего «Зенита», а ныне старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Милана Кержакова рассказала, как отреагировал футболист на то, что он узнала о его изменах. В настоящее время пара разводится.

«Большая ссора была связана с тем, что я узнала о его многочисленных изменах. У него был большой матч, мы жили в Цюрихе. После матча он сильно напился, до такой степени, что справлял нужду в городской фонтан.

Дома он уснул, а я нашла телефон и там прочитала про все его многочисленные похождения, когда я улетала по работе и в Петербурге проводила время с его старшим ребенком.

На утро я спросила: что это такое? У него была ярко выраженная агрессия на меня. Были собраны чемоданы. Он стал с силой бросать меня на них. Я падала каждый раз на эти чемоданы, пыталась подняться, он бросал меня снова и снова.

У меня все тело было в синяках, я была вся избита, очень сильно болели ребра и голова. В Петербурге у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга.

Когда он узнал, сильно испугался, что я все придам огласке. Он просил прощения и перевел сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря, что это гарантия того, что такого больше никогда не повторится», – сказала Милана Кержакова.