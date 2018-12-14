«Зенит» будет в числе сеяных при жеребьевке плей-офф ЛЕ, «Краснодар» – нет

УЕФА распределил по корзинам участников плей-офф Лиги Европы перед жеребьевкой 1/16 финала.

В число сеяных вошли 12 клубов-победителей групп в ЛЕ и четыре команды, занявшие третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов с наилучшими показателями.

Корзину несеяных составили 12 клубов, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы, и четыре оставшиеся команды, закончивших третьими групповой раунд ЛЧ.

В плей-офф Лиги Европы вышли два российских клуба: «Зенит» попал в число сеяных, «Краснодар» – в число несеяных.

Сеяные: «Арсенал», «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «Зенит», «Интер», «Наполи», «Севилья», «Челси».

Несеяные: БАТЭ, «Брюгге», «Виктория», «Галатасарай», «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Олимпиакос», «Рапид», «Ренн», «Селтик», «Славия», «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Шахтер».

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в Ньоне 17 декабря. На данном этапе плей-офф не могут встретиться команды из одной страны. Сеяные клубы проведут первый матч на выезде.