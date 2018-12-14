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    • «Зенит» будет в числе сеяных при жеребьевке плей-офф ЛЕ, «Краснодар» – нет

    «Зенит» будет в числе сеяных при жеребьевке плей-офф ЛЕ, «Краснодар» – нет

    УЕФА распределил по корзинам участников плей-офф Лиги Европы перед жеребьевкой 1/16 финала.

    В число сеяных вошли 12 клубов-победителей групп в ЛЕ и четыре команды, занявшие третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов с наилучшими показателями.

    Корзину несеяных составили 12 клубов, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы, и четыре оставшиеся команды, закончивших третьими групповой раунд ЛЧ.

    В плей-офф Лиги Европы вышли два российских клуба: «Зенит» попал в число сеяных, «Краснодар» – в число несеяных.

    Сеяные: «Арсенал», «Айнтрахт», «Байер», «Бенфика», «Бетис», «Валенсия», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «Зенит», «Интер», «Наполи», «Севилья», «Челси».

    Несеяные: БАТЭ, «Брюгге», «Виктория», «Галатасарай», «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Олимпиакос», «Рапид», «Ренн», «Селтик», «Славия», «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Шахтер».

    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в Ньоне 17 декабря. На данном этапе плей-офф не могут встретиться команды из одной страны. Сеяные клубы проведут первый матч на выезде.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    14.12.2018 12:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +82

      RScat 16 декабря 2018, 21:14

      Зенит-Селтик Краснодар-Зальцбург

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 15 декабря 2018, 09:15

      явные фавориты в этой ЛЕ это итальянские или испанские клубы ну и конечно Арсенал или Челси, если вдруг у них к весне будут плохи дела в АПЛ то они обязательно сделают ставку на победу в ЛЕ чтобы попасть в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 14 декабря 2018, 21:26

      50 на 50. Может повезти с жеребъевкой, а может и нет. А я за сильных соперников. Хотя Зениту скорее всего достанется какой-то средний соперник (они почти все такие в несеянной корзине), а Краснодару гранд.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 20:44

      Наши пройдут..дальше.

      1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > SIRIUS 2002 15 декабря 2018, 09:13

      не пройдут для Зенита сейчас любая команда из второй корзины это серьёзнейшее испытание ну а для Краснодара любая команда из первой корзины почти непроходимые

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 декабря 2018, 17:37

      Удачной жеребьевки нашим и побольше весенних очков в рейтинг России!!!

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:23

      Удачной жеребьевки обоим нашим клубам.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 14:35

      Удачной нам жеребьёвки -- и пройти как можно дальше !

      5
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 декабря 2018, 14:17

      пусть всем повезет

      2
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      Рейтинг: +2422

      baden69 14 декабря 2018, 14:02

      Удачной жеребьевки и хорошей игры оставшимся...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 13:57

      Краснодару не сладко придется, но мы верим, что он не спердяк.

      2
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