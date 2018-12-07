«Спартак» взял Гапонова и Мелкадзе на матч с «Анжи». Ребров и Фернандо с командой не полетели

«Спартак» сегодня отправился на выездную игру 17-го тура РПЛ с «Анжи». В Махачкалу вылетели 22 футболиста красно-белых.

В составе московской команды не оказалось голкипера Артема Реброва, у которого травма плеча, и полузащитника Фернандо, продолжающего восстановление от повреждения.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов

Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов

Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Встреча «Анжи» – «Спартак» состоится в субботу, 8 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.