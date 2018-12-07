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    • «Спартак» взял Гапонова и Мелкадзе на матч с «Анжи». Ребров и Фернандо с командой не полетели

    «Спартак» взял Гапонова и Мелкадзе на матч с «Анжи». Ребров и Фернандо с командой не полетели

    «Спартак» сегодня отправился на выездную игру 17-го тура РПЛ с «Анжи». В Махачкалу вылетели 22 футболиста красно-белых.

    В составе московской команды не оказалось голкипера Артема Реброва, у которого травма плеча, и полузащитника Фернандо, продолжающего восстановление от повреждения.

    Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов

    Защитники: Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов

    Полузащитники: Джано, Денис Глушаков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

    Встреча «Анжи» – «Спартак» состоится в субботу, 8 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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    07.12.2018 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 декабря 2018, 23:58

      А Комбарик-то выздоровел? А писали, что травма. Устал по-ходу Комбарик в матче с Уралом и пришлось Ташаеву играть не по позиции.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 19:33

      Пока не ясно кто окажется в старте?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2018, 18:18

      Кононов взял всех здоровых, а вот кого поставит в старт?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 декабря 2018, 18:10

      Интересненько.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 17:55

      в оборону жиго не хватает жаль

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 7 декабря 2018, 17:13

      В опорной зоне провал, кроме Глушакова и Тимофеева ставить некого.((( И что-то я Боккети не вижу в составе.

      3
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      Рейтинг: +876

      movie > violator20 7 декабря 2018, 17:55

      травма вроде

      3
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      Рейтинг: +33712

      oyabun > violator20 8 декабря 2018, 17:08

      Да, Боккетти травмирован. Наверное поэтому второй матч подряд в запасе Гапонов. Правда ничего не знаю об этом защитнике. Если кто в курсе - просветите.

      0
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