Календарь РПЛ будет составляться с учетом погоды

Календарь РПЛ отныне будет составляться с учетом погоды. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила футбольному руководство страны наперед учитывать погоду при составлении расписания матчей.

«Календарь игр РПЛ будут составлять с учетом погоды. Очередной матч прошел в Красноярске [игра 16-го тура «Енисей» – «Ахмат»] с пустыми трибунами при минус 15 и породил волну шуточек и мемасов. Волна докатилась аж до правительства, и теперь вице-премьер Ольга Голодец поставила перед Минспорта, РФС и РПЛ поистине невыполнимую задачу.

Готовы? Итак, отныне чиновникам при составлении зимнего календаря надо будет предсказывать погоду в холодных регионах России. Декабрьский «футкeрлинг» в Красноярске в этом году состоялся в последний раз», – пишет «Мутко против».