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    Календарь РПЛ будет составляться с учетом погоды

    Календарь РПЛ отныне будет составляться с учетом погоды. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила футбольному руководство страны наперед учитывать погоду при составлении расписания матчей.

    «Календарь игр РПЛ будут составлять с учетом погоды. Очередной матч прошел в Красноярске [игра 16-го тура «Енисей»«Ахмат»] с пустыми трибунами при минус 15 и породил волну шуточек и мемасов. Волна докатилась аж до правительства, и теперь вице-премьер Ольга Голодец поставила перед Минспорта, РФС и РПЛ поистине невыполнимую задачу.

    Готовы? Итак, отныне чиновникам при составлении зимнего календаря надо будет предсказывать погоду в холодных регионах России. Декабрьский «футкeрлинг» в Красноярске в этом году состоялся в последний раз», – пишет «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    07.12.2018 12:24
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:27

      Очередная чиновничья тупость.

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 21:21

      Для благоприятного существования свинарника)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 7 декабря 2018, 19:05

      А раньше додуматься до столь выдающегося по своей мысли решения было нельзя... Вот уж поистине беда России - дураки.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 декабря 2018, 18:54

      Дошло только к 2019 году..... похоже эстооонцы рулят в РФС...

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:24

      То есть,снова летом будем беречь футболистов от перегрева и солнечного удара? Похвально.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 18:10

      проснулись дармоеды

      2
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 7 декабря 2018, 17:48

      У нас вчера минус 42, сегодня минус 24,
      Что изменится от принятия вашего закона в этом мире?
      От Красноярска я километров в пятьсот,
      Что на этот счёт?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2018, 17:31

      Ой, да, неужели, они начали изучать карту России, и её погодные условия, а до этого Ольга Голодец даже и не знала, что есть клубы и за чертой МКАДа, было бы смешно, если бы не так грустно, один матч уже перенесен на весну, позор....р

      2
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      Рейтинг: +70

      rude boy > арейская 13 декабря 2018, 22:55

      Не надо гнать на Холодец ,ее только в этом году обязали спортом заниматься. Составители календаря игр каждый год лажают )

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 декабря 2018, 17:05

      невыполнимую ? да ладно ?! чем думают когда ставят игра хабаровска красноярска и тд на конец ноября начало декабря а игры к примеру в краснодаре на июль или когда летом у нас перерывы а потом зимой мы по 2 тура в неделю играем

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 17:01

      Для составления футбольного календаря привлекут синоптиков, метеорологов, но они прогнозируют погоду, а не делают её...

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