Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов: «Бельгия – первая в рейтинге ФИФА, комментарии излишни»

    Черчесов: «Бельгия – первая в рейтинге ФИФА, комментарии излишни»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат жеребьевки квалификационного раунда к Евро-2020 для россиян.

    Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    «У Казахстана искусственный газон? Мы не первый раз будем играть на синтетике. Сбылись ли ожидания по жеребьевке? Ты все равно не можешь повлиять на тех, кто тащит шары.

    Столкнулись с тем, что главное – это наши потери, наше состояние на момент игры. И так не только у нас. Если бельгийцы потеряют 10 человек – тоже ведь их игра изменится.

    Бельгия – первая в рейтинге ФИФА, комментарии излишни, на ЧМ мы все видели. Остальные команды за последние два года ни разу не видел, мы не соприкасались.

    Единственное – «Рейнджерс» играл с «Уфой» и «Спартаком», боевитая команда, но без изюминки. Если сборная Шотландии играет так же – это плюс для нас», – сказал Черчесов.

    Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

    «Замените Черчесова на Кононова, тогда пройдем». Фанаты обсуждают перспективы России на Евро-2020

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2018 16:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 