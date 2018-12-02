Черчесов: «Бельгия – первая в рейтинге ФИФА, комментарии излишни»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат жеребьевки квалификационного раунда к Евро-2020 для россиян.

Соперниками россиян станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«У Казахстана искусственный газон? Мы не первый раз будем играть на синтетике. Сбылись ли ожидания по жеребьевке? Ты все равно не можешь повлиять на тех, кто тащит шары.

Столкнулись с тем, что главное – это наши потери, наше состояние на момент игры. И так не только у нас. Если бельгийцы потеряют 10 человек – тоже ведь их игра изменится.

Бельгия – первая в рейтинге ФИФА, комментарии излишни, на ЧМ мы все видели. Остальные команды за последние два года ни разу не видел, мы не соприкасались.

Единственное – «Рейнджерс» играл с «Уфой» и «Спартаком», боевитая команда, но без изюминки. Если сборная Шотландии играет так же – это плюс для нас», – сказал Черчесов.

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Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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