Главные новости дня. Мамаев и Кокорин хотят под домашний арест, Бушманов не готов дальше тренировать молодежку

Кокорин и Мамаев попросили перевести их под домашний арест.

Месси – лучший игрок Примеры в сентябре.

Бушманов хочет уйти с поста старшего тренера молодежной сборной России.

Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи.

Владелец «Фулхэма» отказался от покупки «Уэмбли».

Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты».

РФС не будет дополнительно дисквалифицировать Лоськова. Тренер пропустит один матч.

ВЦИОМ: 6% россиян против наказания Кокорина и Мамаева.

Mash: В деле Кокорина и Мамаева появился отягчающий фактор.