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    Главные новости дня. Мамаев и Кокорин хотят под домашний арест, Бушманов не готов дальше тренировать молодежку

    Кокорин и Мамаев попросили перевести их под домашний арест.

    Месси – лучший игрок Примеры в сентябре.

    Бушманов хочет уйти с поста старшего тренера молодежной сборной России.

    Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи.

    Владелец «Фулхэма» отказался от покупки «Уэмбли».

    Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты».

    РФС не будет дополнительно дисквалифицировать Лоськова. Тренер пропустит один матч.

    ВЦИОМ: 6% россиян против наказания Кокорина и Мамаева.

    Mash: В деле Кокорина и Мамаева появился отягчающий фактор.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2018 22:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      яцык 18 октября 2018, 08:04

      не-не теперь их дом тюрьма

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 октября 2018, 00:23

      2 месяца это лучшее наказание для таких беспредельщиков с деньгами которые откупятся от тюрьмы.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 17 октября 2018, 23:07

      И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
      Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
      Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
      А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
      Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!

      Речь идёт о преступном ДЕЯНИИ граждан, подпадающих под признаки хулиганства статьи 213 УК РФ!
      Потерпевшие не виноваты, что ими оказались Кокорин, Мамаев и подельники.
      Закон не делает исключения для фамилий!
      Перед законом должны быть все равны и поэтому подозреваемые должны понести СУРОВОЕ наказание на всю уголовнкую КАТУШКУ статьи 213 УК РФ!
      Так, что же теперь, только из-за фамилии Кокорин и Мамаев этих подозреваемых не сажать в колонию строгого режима на семь лет???

      Подавляющее большинство россиян едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ, чтобы никто не смог уйти от законного и заслуженного наказания.

      Процент людей, которые требуют ПОСАДИТЬ Кокорина и Мамаева в колонию, намного выше заявленных ВЦИОМ.
      7% это только те, кто высказался при опросе, как наказать подозреваемых Кокорина и Мамаева конкретно, с указанием срока лишения свободы.
      Однако, 48% к тем 7%, высказались за то, чтобы Кокорина и Мамаева наказали по закону, как это предусмотрено в УК РФ!
      А закон в УК РФ устанавливает по ч. 2 ст.213 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
      Таким образом, общая цифра процентов будет равна 48% + 7% равно и получаем 55%.
      Но и общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
      Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости закона.
      А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
      Следовательно:
      Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!
      Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 17 октября 2018, 22:55

      Застонали безспредельщики! Домашний арест - это первый шаг к излишествам всяческим и, как следствие - к рецидиву!
      Не хватило наших спиртсменов даже на две недели - сломалась соплячня. Постелька домашняя с махровым халатом НАМНОГО лучше шконки с обоссаным матрасом. А выполнить предписание тренера ( пардон, суда) - не получается? Или -
      ....или опять всё порешают бабловозы?
      А как же закон для всех и справедливость?
      Страна, РОССИЯ, очнись!!!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws > GoLenaStop 17 октября 2018, 23:13

      МВД замяли дело с холодным оружием, когда Кокорин с двумя МАКАРОВЫМИ позировал и стрелял, а фото выложил на своей странице, а потом удалил, когда жареным запахло и статьёй УК РФ!
      Надо возбуждать дело по статье УК РФ против Кокорина.
      Это чистейший КРИМИНАЛ!
      И такого криминала за Кокориным водится МНОГО!

      Кокорин и Мамаев - ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Кто бы мог подумать, до чего, этих футбольных граждан, доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки.
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.

      Ненависти и ЗАВИСТИ к подозреваемым НЕТ и быть не может!
      Речь идёт об УГОЛОВНОЙ ответственности и правовой оценке подозреваемых и их совершённому правонарушению.
      Категорически ЗА ТО, чтобы Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму по приговору суда!
      Они совершили деяние подпадающее под признаки преступления - хулиганства по ч.2 ст. 213 УК РФ!
      По этой статье им грозит лишение свободы на срок до 7-ми лет с отбыванием в колонии строгого режима.
      Это и будет им награда за КРИМИНАЛ на который они НАПРОСИЛИСЬ сами!
      Пусть сидят на нарах если им свобода не дорога.

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