Главные новости дня. Мамаев и Кокорин хотят под домашний арест, Бушманов не готов дальше тренировать молодежку

не-не теперь их дом тюрьма
Кокорин и Мамаев попросили перевести их под домашний арест.
Месси – лучший игрок Примеры в сентябре.
Бушманов хочет уйти с поста старшего тренера молодежной сборной России.
Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи.
Владелец «Фулхэма» отказался от покупки «Уэмбли».
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты».
РФС не будет дополнительно дисквалифицировать Лоськова. Тренер пропустит один матч.
ВЦИОМ: 6% россиян против наказания Кокорина и Мамаева.
Mash: В деле Кокорина и Мамаева появился отягчающий фактор.