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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев попросили перевести их под домашний арест

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть переведены под домашний арест. Футболисты, содержащиеся в СИЗО «Бутырка», уже подали соответствующее прошение.

    «Они подали прошение на домашний арест. Возможно, что будет принято соответствующее решение», – сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

    На прошлой неделе суд арестовал Кокорина и Мамаева на срок до 8 декабря. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» (до семи лет лишения свободы) и «Побои».

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2018 14:46
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +43

      iordan137 18 октября 2018, 12:17

      7 лет, не меньше. или меняют Футбол на бои без правил.

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2018, 10:03

      Какой к черту домашний арест? Они что - смски с разводом на деньги рассылали? Или собрали деньги на операцию несуществующей "девочке с раком мозга"? Они за один только день совершили дважды общественно опасное деяние. Что может быть гарантией, что они не совершат его снова? Нет уж, СИЗО и только СИЗО.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 октября 2018, 07:03

      Эх школота школота

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 октября 2018, 07:02

      Выпустили бы парней уже, сколько можно , чего они сделали ?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Zubo 18 октября 2018, 08:25

      Ничего пусть прочувствуют,им на пользу.Да и скромней нужно себя вести.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 18 октября 2018, 06:25

      Сидели бы и молчали до 8 декабря! А теперь за такое прошение, им надо только ужесточить условия пребывания в СИЗО. Скучно им стало, видите ли без Монте Карло, бухла и девочек!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Caniggia 18 октября 2018, 08:26

      Оснований держать под арестом их нет.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 октября 2018, 00:53

      Не понравилось им в тюрьме.

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      Рейтинг: +67523

      portero 17 октября 2018, 21:53

      похоже народу уже достало эта пиар акция, давайте их уже на деньги опускайте и хватит про них звиздеть.. для отвлечения народа от говноправителей.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 17 октября 2018, 21:27

      Бедняжки какие( короче все ясно. Деньги правят миром

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 октября 2018, 20:41

      Опять все будет как с гуся вода

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 17 октября 2018, 20:23

      Большинство людей в России просто мечтают о таком домашнем аресте, там наверное сауна, бар, бильярд, парк, бассейн и другое, чего не сидеть!

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      Рейтинг: +67523

      portero > kazak161 17 октября 2018, 21:48

      у Денисова (под Питером) есть бассейн и участок с дорогими деревцами, он ходил и говорил нах. мне все это, но его хорошо архитекторо-дизайнер развела на стройке

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