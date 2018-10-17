Кокорин и Мамаев попросили перевести их под домашний арест

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть переведены под домашний арест. Футболисты, содержащиеся в СИЗО «Бутырка», уже подали соответствующее прошение.

«Они подали прошение на домашний арест. Возможно, что будет принято соответствующее решение», – сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

На прошлой неделе суд арестовал Кокорина и Мамаева на срок до 8 декабря. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» (до семи лет лишения свободы) и «Побои».

Их арестовали. И это не конец