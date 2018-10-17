Mash: В деле Кокорина и Мамаева появился отягчающий фактор

По результатам очных ставок, которые накануне прошли в «Бутырке», в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился отягчающие факторы.

«Вчера по их делу провели 12 очных ставок (Пак/Гайсин/водила – с одной стороны, Кокорин/младший Кокорин/Мамаев/их друг – с другой). Что в итоге?

1. В деле появился отягчающий фактор – неприятная фраза «группа лиц». То есть бил не один человек, а компания. Для футболеров это плохо.

2. Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Это тоже плохо.

3. Пак не простил Мамаева и вопросики у него все еще имеются. Его адвокат Удунян говорит конкретное: «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы», – говорится в телеграм-канале Mash.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.

Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева