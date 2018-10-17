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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: В деле Кокорина и Мамаева появился отягчающий фактор

    По результатам очных ставок, которые накануне прошли в «Бутырке», в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева появился отягчающие факторы.

    «Вчера по их делу провели 12 очных ставок (Пак/Гайсин/водила – с одной стороны, Кокорин/младший Кокорин/Мамаев/их друг – с другой). Что в итоге?

    1. В деле появился отягчающий фактор – неприятная фраза «группа лиц». То есть бил не один человек, а компания. Для футболеров это плохо.

    2. Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Это тоже плохо.

    3. Пак не простил Мамаева и вопросики у него все еще имеются. Его адвокат Удунян говорит конкретное: «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы», – говорится в телеграм-канале Mash.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    В прошлый четверг Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.

    Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    17.10.2018 10:53
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 18 октября 2018, 03:29

      3 года назад ,в понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили ...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > kupryaev 20 октября 2018, 18:12

      Кого избили?

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > александр п 21 октября 2018, 20:33

      да уже неважно будет,а бомбардир будет продолжать)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 октября 2018, 15:33

      Фемида ля комедия.)))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivan-football-fan 17 октября 2018, 22:59

      Тоже подходит.)))

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 октября 2018, 15:28

      попали ребята

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 октября 2018, 14:29

      Можно подумать, что весь мир не видел, как именно "группа лиц" на улице догнала и избивала убегающего водителя...
      Что же касается оскорблений "по национальному признаку", то тут не всё так просто. В процессе конфликта идёт разнообразная ругань, включая и подобную, что совершенно не свидетельствует о ненависти виновного к кому-то по расовому или национальному признаку. И возникают сразу уже неприятные для Пака вопросы: он кем сам себя считает, занимая ответственную должность в России? Корейцем? Или всё-таки русским корейцем? Если первое, то он не имеет никаких прав занимать ответственные должности в нашей стране! Если второе, то тогда речь может идти об оскорблении по расовому, а не национальному признаку. От себя отмечу: зоологические расизм и национализм вообще не присущи РУССКОМУ НАРОДУ - этому плавильному котлу многочисленных племён и этносов. Частично эфиопские корни у Пушкина, и шотландские - у Лермонтова - тому яркое подтверждение! А вот к самоизолирующимся этническим сообществам, из которых потом и возникает этническая преступность, отношение не может быть не настороженным. Тут, как говорится, "или крест сними, или трусы надень"!
      Очень надеюсь на то, что господин Пак не из тех, кто будет спекулировать на своей расовой или этнической принадлежности, и честно признается, что "оскорбления по национальному признаку" ему были неприятны, что само собой разумеется, но он их не рассматривает в контексте какой-либо расовой или этнической ненависти.
      Не собираюсь как-то оправдывать или защищать Кокорина и Мамаева, но и вешать на них чушь собачью считаю недопустимым.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ivan-football-fan 18 октября 2018, 04:08

      Наверное, к счастью, у меня с детства есть знакомая семья именно РУССКИХ КОРЕЙЦЕВ, ибо брат и сестра (увы, покойная) выросли в этнокультурной русской общности, и в традициях русской культуры. В Москве. Родным языком у них был русский, и кроме монголоидной внешности они от нас ничем не отличались! И как раз брат этот как-то сказал: "Ну, какой я кореец? Я - русский кореец! Или РУССКИЙ корейского происхождения...". :-)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ivan-football-fan 18 октября 2018, 12:21

      Дело в самоидентификации! А никакого правового содержания понятий "русский" или "славянин" тоже не существует! Это ликбез от профессионального юриста с 33-летним опытом юридической практики и руководящей работы! :-)))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 13:31

      Это же Mash, с него все и началось.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > prezent2017 17 октября 2018, 14:20

      Походу они и замутили эту провокация ,а Пак просто своим языком под кожу залез , парни были на взводе после разборки с водилой !!!! Походу водила и есть провокатор даже заяву не он писал а теледива !!!

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      Рейтинг: +112

      mamont14 > lexazenit_89 17 октября 2018, 15:17

      Кстати, такая мысль действительно закрадывается, какой-то бедный белорусский водила, решил бабла срубить, а Пак попал под горячую руку и я не сколько не сомневаюсь, что этот Пак выражался на ребят тоже будь здоров. А этот MASH вообще подозрительная контора, корни от лайфа растут, проверить бы их как следует, а то больно в теме они и много знают. Короче все это подозрительно.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mamont14 17 октября 2018, 15:27

      Скорей всего Пак в теме.И действовал не по своей инициативе.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mamont14 17 октября 2018, 16:46

      И этот водила тут же раздобыл и перемонтировал видео,разместил в интернете,вбросил туда дезу о дебоше в Сапсане,а перед этим перемонтированное видео с Паком и запретил предоставить адвокатам копию полного видео сотрудникам кафе,что те даже за 5 млн её побоялись продать.Всё это находясь в больнице.

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      Рейтинг: +25

      Шнобель 17 октября 2018, 13:23

      Как надоели уже новости по этой теме...

      Все мусолят и мусолят.

      Уже не знают, что нового рассказать...

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Шнобель 17 октября 2018, 18:49

      Они и тут не знают что писать...

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      Рейтинг: +1440

      balam 17 октября 2018, 12:31

      отправить в кндр. там тоже за свой мир ратуют

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 октября 2018, 12:26

      А если бы убили этого чучмека стулом, то впаяли бы им срок тоже 7 лет?

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      Рейтинг: +3609

      александр п 17 октября 2018, 12:01

      Размер штрафа придётся увеличить.И правильно,нечего поддаваться на провокации.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 17 октября 2018, 11:49

      Какая-то хрень!
      Последний шанс у Mash поднять рейтинги.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Himik007 17 октября 2018, 12:10

      Этих на букву М,самих пора привлекать за дезинформацию.

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