Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ВЦИОМ: 6% россиян против наказания Кокорина и Мамаева

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему отношения россиян к инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    48% опрошенных считают, что в произошедшей драке виноваты футболисты (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считает, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать.

    Около четверти (23%) опрошенных считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Еще 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер пресечения такого поведения назвать не смогли.

    Среди прочих способов наказания россияне называют штраф и исключение из футбольной команды (по 9%). О лишении свободы сказали 7% респондентов. О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян (56% среди тех, кто считает, что драки не было и 47% среди тех, кто полагает, что виноваты другие участники драки).

    Источник: ВЦИОМ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 12:41

      Пусть всю вину определит суд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 17 октября 2018, 18:37

      Судить истинных зачинщиков драки за оскорбление, реальные сроки хулигану шофёру и его сожительнице, проверили был ли пьяны чиновник и шофёр ? Вертихвостка с шоферюгой распивали до этого ? Все трое справоцировали драку, за это по 3 года каждому, по совокупности ( вычет стул и удар в морду ) бабе евонной ( шофёра тобишь) 1 год можно условно, отпустить Кокорина в зале суда, шоферюгу с журналюгами взять под стражу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 17 октября 2018, 18:37

      хоть бы раз ВЦИОМ спросил мое мнение.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Чувак-007 17 октября 2018, 17:49

      Господа будьте оптимистами... Всё только начинается..!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 октября 2018, 16:06

      правильно, как в песне: "6% человеческой расы - пи**расы"")

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > Chesn0k 17 октября 2018, 16:29

      ...ха-ха-ха ,так в песне 7% людей - выходит, ********* как раз те,кто жаждет посадить !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 октября 2018, 15:38

      ВЦИОМу уже и заняться нечем???
      Тоже сидят за народные деньги х....й занимаются.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 17 октября 2018, 15:16

      как только Мамай с Кокой выйдут навесят люлей журналистам которым больше нечего писать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 17 октября 2018, 15:14

      наказать надо но не только их по стране таких случаев тысячи а пишут только про двоих

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 октября 2018, 15:02

      Какой процент требует уголовно наказать преступника чиновника и девки с шофером как лиц оскорбивших футболиста, за безосновательное оскорбление достоинства, поругание чести, за открытие их грязного рта и оболгание, за провокацию драки и клевету ? Если подонок открывает рот пусть будет тоже наказан ! Как французский Шарль Дe Га8но, как Пиcьки Райот и прочий мусор, вот тогда сажайте тех кто постоял за себя !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Zubo 17 октября 2018, 16:31

      Правильно, истинных зачиншиков драки на скамью подсудимых: пигалицу , её шофёра и чиновника с ряхой, .... да и журналюг за клевету до окончания судебного разбирательства и унижение достоинства

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 17 октября 2018, 14:13

      Статисты , они такие .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11