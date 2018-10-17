ВЦИОМ: 6% россиян против наказания Кокорина и Мамаева

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему отношения россиян к инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

48% опрошенных считают, что в произошедшей драке виноваты футболисты (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считает, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать.

Около четверти (23%) опрошенных считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Еще 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер пресечения такого поведения назвать не смогли.

Среди прочих способов наказания россияне называют штраф и исключение из футбольной команды (по 9%). О лишении свободы сказали 7% респондентов. О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян (56% среди тех, кто считает, что драки не было и 47% среди тех, кто полагает, что виноваты другие участники драки).