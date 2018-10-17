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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Владелец «Фулхэма» отказался от покупки «Уэмбли»

    Владелец «Фулхэма» Шахид Хан отозвал свое предложение о приобретении стадиона «Уэмбли».

    Ранее американский бизнесмен предложил 600 миллионов фунтов стерлингов за арену, но теперь отказался от сделки.

    «Сегодня Шахид Хан сообщил нам, что отзовет свое предложение о покупке стадиона, и мы полностью уважаем его решение.

    Господин Хан полагал, что его предложение купить стадион «Уэмбли» высвободит средства для помощи в улучшении общественных футбольных объекты в Англии, и что это будет хорошо воспринято всеми заинтересованными сторонами.

    На недавней встрече с господином Ханом он выразил нам, что без более сильной поддержки со стороны игры его предложение рассматривается как более спорное, чем ожидалось, и решил отозвать свое предложение.

    Стадион «Уэмбли» является знаковым местом, которое почитается во всем мире, и он будет продолжать процветать под владением и руководством Футбольной ассоциации», – сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн.

    Источник: Sky Sports

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    17.10.2018 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 14:03

      Видимо пришлось сделать более глубокий расчет.

      1
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 17 октября 2018, 21:08

      зачем фулхему уэмбли...

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 октября 2018, 19:25

      может Абраму под суетится а??? А что бабки тратить на новый, когда готовый стадион есть?

      1
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      Рейтинг: -29

      Гек Финн 17 октября 2018, 18:07

      Чем "Крейвен Коттедж" плох для Фулхэма?

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