Владелец «Фулхэма» отказался от покупки «Уэмбли»

Владелец «Фулхэма» Шахид Хан отозвал свое предложение о приобретении стадиона «Уэмбли».

Ранее американский бизнесмен предложил 600 миллионов фунтов стерлингов за арену, но теперь отказался от сделки.

«Сегодня Шахид Хан сообщил нам, что отзовет свое предложение о покупке стадиона, и мы полностью уважаем его решение.

Господин Хан полагал, что его предложение купить стадион «Уэмбли» высвободит средства для помощи в улучшении общественных футбольных объекты в Англии, и что это будет хорошо воспринято всеми заинтересованными сторонами.

На недавней встрече с господином Ханом он выразил нам, что без более сильной поддержки со стороны игры его предложение рассматривается как более спорное, чем ожидалось, и решил отозвать свое предложение.

Стадион «Уэмбли» является знаковым местом, которое почитается во всем мире, и он будет продолжать процветать под владением и руководством Футбольной ассоциации», – сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн.