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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кассано объявил о завершении карьеры: «На это раз действительно все кончено»

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано объявил о завершении карьеры через несколько дней после начала тренировок с клубом Серии С «Виртус Энтелла». Уже во второй раз 36-летний футболист подписывает контракт с клубом, а затем покидает его в течение двух недель. Летом 2017 года тоже самое он сделал в «Вероне».

    «Дорогие друзья. Настал день, когда ты решаешь, что все действительно кончено. Я благодарю президента Гоцци и парней из «Виртус Энтеллы» за ту возможность, которую они мне предоставили. Я желаю им всего наилучшего.

    Но за последние несколько дней тренировок я понял, что у меня больше нет ментальности, чтобы тренироваться постоянно. Для того, чтобы играть в футбол, нужны страсть и талант, но прежде всего решимость. И на данный момент у меня другие приоритеты», – сказал Кассано.

    Кассано – вице-чемпион Европы 2012 года.

    Источник: Football Italia

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    13.10.2018 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      Лошак 13 октября 2018, 16:31

      Похоже, что никто сожалеть не будет. Просрал свой талант.

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