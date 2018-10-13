Кассано объявил о завершении карьеры: «На это раз действительно все кончено»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано объявил о завершении карьеры через несколько дней после начала тренировок с клубом Серии С «Виртус Энтелла». Уже во второй раз 36-летний футболист подписывает контракт с клубом, а затем покидает его в течение двух недель. Летом 2017 года тоже самое он сделал в «Вероне».

«Дорогие друзья. Настал день, когда ты решаешь, что все действительно кончено. Я благодарю президента Гоцци и парней из «Виртус Энтеллы» за ту возможность, которую они мне предоставили. Я желаю им всего наилучшего.

Но за последние несколько дней тренировок я понял, что у меня больше нет ментальности, чтобы тренироваться постоянно. Для того, чтобы играть в футбол, нужны страсть и талант, но прежде всего решимость. И на данный момент у меня другие приоритеты», – сказал Кассано.

Кассано – вице-чемпион Европы 2012 года.