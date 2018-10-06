Президент Примеры: «Ставлю 10 тысяч, что матч «Жирона» – «Барселона» состоится в США»

Президент Примеры Хавьер Тебас уверен, что матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в США зимой.

«Ставлю 10 тысяч долларов, что матч «Жирона» – «Барселона» состоится в Майами. Мы приложили много усилий и потратили много времени, чтобы решить все организационные вопросы.

Я очень хорошо знаю Испанию и мир спорта. Я знаю, что ситуацию нужно разрешить. Думаю, игроки обеих команд хотят сыграть в США», – сказал Тебас.

Испанская футбольная федерация запретила проводить игру «Жирона» – «Барселона» в США