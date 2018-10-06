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    Президент Примеры: «Ставлю 10 тысяч, что матч «Жирона» – «Барселона» состоится в США»

    Президент Примеры Хавьер Тебас уверен, что матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» пройдет в США зимой.

    «Ставлю 10 тысяч долларов, что матч «Жирона» – «Барселона» состоится в Майами. Мы приложили много усилий и потратили много времени, чтобы решить все организационные вопросы.

    Я очень хорошо знаю Испанию и мир спорта. Я знаю, что ситуацию нужно разрешить. Думаю, игроки обеих команд хотят сыграть в США», – сказал Тебас.

    Испанская футбольная федерация запретила проводить игру «Жирона» – «Барселона» в США

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 15:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 октября 2018, 19:21

      Ни фига се борзота. Ну посмотрим, кто победит в войне чиновников.

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