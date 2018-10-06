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    Жардим не планирует уходить из «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не собирается покидать свой пост.

    Монегаски на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. В лиге чемпионов команда проиграла два первых матча с общим счетом 1:5.

    «Конечно, задаюсь вопросом, являюсь ли я причиной проблем «Монако». Но я работаю изо всех сил. Клуб должен проанализировать ситуацию. Я не собираюсь бросать полотенце на ринг.

    Решение зависит от клуба. Мы ни разу не говорили об этом с Вадимом Васильевым. Мы с ним в хороших отношениях, и он знает, что самое важное для меня – это клуб», — приводит слова Жардима Footmercato.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 08:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 6 октября 2018, 09:54

      Есть хорошая поговорка:" Дружба дружбой, а табачок врозь". Если результат команда не дает, то извини - подвинься. Все равно придется уступать место другому.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 октября 2018, 09:51

      создаётся такое впечатление, что владелец забил на клуб, а Жардим просто выдохся как тренер.

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