Жардим не планирует уходить из «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не собирается покидать свой пост.

Монегаски на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. В лиге чемпионов команда проиграла два первых матча с общим счетом 1:5.

«Конечно, задаюсь вопросом, являюсь ли я причиной проблем «Монако». Но я работаю изо всех сил. Клуб должен проанализировать ситуацию. Я не собираюсь бросать полотенце на ринг.

Решение зависит от клуба. Мы ни разу не говорили об этом с Вадимом Васильевым. Мы с ним в хороших отношениях, и он знает, что самое важное для меня – это клуб», — приводит слова Жардима Footmercato.