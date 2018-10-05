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EA Sports убрала изображение Роналду из соцсетей

5 октября 2018, 16:44
9

Компания EA Sports убрала изображение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из всех своих социальных сетей.

В твиттере баннер с португальцем заменили на логотип FIFA и отзывы о ней. Кроме того, фото с Роналду исчезли с официального сайта EA Sports. Лицо форварда осталось только на картинках с обложкой игры FIFA 19.

Представитель EA Sports сообщил, что компания обновляет баннеры в соцсетях для определенных маркетинговых целей.

Ранее американка Кэтрин Майорга объявила Роналду в изнасиловании, которое футболист совершил над ней в Лас-Вегасе в 2009 году.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

Источник: Twitter
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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giluxa1963
1538747619
ну все из князей в грязь мордой
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84aivengo
1538748469
понеслась волна..
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DIDI 23
1538750298
А говорили он американок не любит. Всё больше американцев темнокожих.
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Жёлто-синий
1538753052
**** ит как дышыт
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Maxi_7
1538759055
Ну естественно, ЕА в который раз показала себя как беспринципная, бесхребетная, жадная конторка, для которой важны только золотые пиастры... еще ни решения, ни следствия, вообще ничего еще не было, они уже пакуют чемоданы Роналду на этап и стирают все изображения с ним... Когда его оправдают, советую Криштиану сразу же разрывать контракт с ними и с Найк, которые "очень обеспокоены"... он человек обеспеченный и спокойной проживет без этих лишних копеек от них, да хотя он и сам знает, что с предателями никаких дел иметь нельзя.
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starche
1538772642
А Кристина и насиловать может!? Не верим!
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zigbert
1538829942
Не наделали бы себе хуже. Роналду надо учесть это.
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