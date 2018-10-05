EA Sports убрала изображение Роналду из соцсетей

Компания EA Sports убрала изображение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из всех своих социальных сетей.

В твиттере баннер с португальцем заменили на логотип FIFA и отзывы о ней. Кроме того, фото с Роналду исчезли с официального сайта EA Sports. Лицо форварда осталось только на картинках с обложкой игры FIFA 19.

Представитель EA Sports сообщил, что компания обновляет баннеры в соцсетях для определенных маркетинговых целей.

Ранее американка Кэтрин Майорга объявила Роналду в изнасиловании, которое футболист совершил над ней в Лас-Вегасе в 2009 году.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно