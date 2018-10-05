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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    EA Sports убрала изображение Роналду из соцсетей

    Компания EA Sports убрала изображение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из всех своих социальных сетей.

    В твиттере баннер с португальцем заменили на логотип FIFA и отзывы о ней. Кроме того, фото с Роналду исчезли с официального сайта EA Sports. Лицо форварда осталось только на картинках с обложкой игры FIFA 19.

    Представитель EA Sports сообщил, что компания обновляет баннеры в соцсетях для определенных маркетинговых целей.

    Ранее американка Кэтрин Майорга объявила Роналду в изнасиловании, которое футболист совершил над ней в Лас-Вегасе в 2009 году.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Twitter

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    05.10.2018 16:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:45

      Не наделали бы себе хуже. Роналду надо учесть это.

      4
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 октября 2018, 23:50

      А Кристина и насиловать может!? Не верим!

      0
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 5 октября 2018, 20:04

      Ну естественно, ЕА в который раз показала себя как беспринципная, бесхребетная, жадная конторка, для которой важны только золотые пиастры... еще ни решения, ни следствия, вообще ничего еще не было, они уже пакуют чемоданы Роналду на этап и стирают все изображения с ним...
      Когда его оправдают, советую Криштиану сразу же разрывать контракт с ними и с Найк, которые "очень обеспокоены"... он человек обеспеченный и спокойной проживет без этих лишних копеек от них, да хотя он и сам знает, что с предателями никаких дел иметь нельзя.

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      Рейтинг: +60

      djem94 > Maxi_7 5 октября 2018, 21:25

      разумеется.как будто компании которые платят миллионы за фотку лица на игре должны быть семьей.....
      он им ни брат,ни сват,ни кто либо еще.они ему платят ,когда он лицо свое продавал им на игру а теперь он им не нужен вот и все.

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 > djem94 5 октября 2018, 21:46

      Он им ни брат, ни сват, ты прав...он их партнер по бизнесу...партнер, на которого с большой доли вероятности наклеветали. Еще ни суда, ни следствия не было, а ребятки уже поджали хвосты и в кусты... нет, нет, мы его вообще не знаем, он нам сам предложил сняться на обложке вообще-то...
      Интересно, если Роналду оправдают, они вернут его обратно на обложку? Хотя о чем это я, конечно вернут...потом добавят в Ультимэйт Тим специальную карточку Роналду на фоне Лас-Вегаса с подписью - "Изнасилуй своих соперников с новой карточкой Роналду 100" и дадут комментарий, что мы всегда поддерживали и верили в Криштиану))

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 октября 2018, 18:24

      **** ит как дышыт

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 октября 2018, 17:38

      А говорили он американок не любит. Всё больше американцев темнокожих.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 октября 2018, 17:07

      понеслась волна..

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 октября 2018, 16:53

      ну все из князей в грязь мордой

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