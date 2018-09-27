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  • Дзюба: «Если бы мы обыграли хорватов, то и англичан тоже. Но в финале бы сто процентов уступили французам»

Дзюба: «Если бы мы обыграли хорватов, то и англичан тоже. Но в финале бы сто процентов уступили французам»

27 сентября 2018, 08:32
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что в случае победы над сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018, российская команда могла пробиться в финал турнира.

«Мне самому было больно смотреть полуфинал Англии и Хорватии.

Уверен, если бы мы обыграли по пенальти хорватов, то обыграли бы и англичан на таком кураже, да еще и дома. Но в финале бы сто процентов уступили французам. Возможно, даже очень крупно – 2:5, 2:6.

Но это было бы уже не важно. Мы были бы в финале, и это осталось бы навсегда», – сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Англия Франция Дзюба Артем
Комментарии (24)
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Рубик Докоян
1538027666
Уже этим если... достали. История не имеет сослагательного наклонения. Всё случилось , получилось и вышло уже в прошлом.
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MaxRnD
1538029050
Если бы в финале проиграли французам, то вам бы памятники по стране поставили, а так только ЗМС
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JackBruce
1538029258
Ум - отличительная черта Дзюбы.
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ЮЗИК
1538031440
Уже проехали,все случилось,остальное болезненные догадки Дзюбы и лишнее напоминание о своём звездном часе
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Garrincha58
1538031493
если бы у Дзюбы был ум то играл бы ты лучше в баскетбол или регби там бы точно стал чемпионом даже может быть мира
Ответить
acer2003
1538032693
Дзюба, если бы ты меньше балаболил, выглядел бы умнее((
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Мары
1538032839
Ну да. Трындеть, не мешки ворочать.
Ответить
KOLBIS
1538034997
Уже и писать больше на эту тему не хочется...Артем забыл добавить что он бы в каждом матче сделал хет-трик...
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САДЫЧОК
1538037055
Дзюба-ты чемпион среди болтунов !
Ответить
kykyi
1538045557
Какой нахер финал.
Ответить
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