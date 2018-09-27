Дзюба: «Если бы мы обыграли хорватов, то и англичан тоже. Но в финале бы сто процентов уступили французам»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что в случае победы над сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018, российская команда могла пробиться в финал турнира.

«Мне самому было больно смотреть полуфинал Англии и Хорватии.

Уверен, если бы мы обыграли по пенальти хорватов, то обыграли бы и англичан на таком кураже, да еще и дома. Но в финале бы сто процентов уступили французам. Возможно, даже очень крупно – 2:5, 2:6.

Но это было бы уже не важно. Мы были бы в финале, и это осталось бы навсегда», – сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24».