Гендиректор «Балтики»: «У нас низкая посещаемость? Мы продаем билеты, а не раздаем их»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Котов ответил на вопрос о посещаемости домашней арены клуба.

«Почему на наших домашних матчах низкая посещаемость? В руководстве «Балтики» приняли решение не раздавать билеты, а продавать их. Вот и все.

Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость [средняя – 8417, четвертое место в лиге]. А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться – не уверен, что это правильно. Потому что потом, уже за деньги, эти же 20 тысяч не придут.

Но зарабатывать на билетах клубу необходимо, чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздавав билеты бесплатно, – не наш вариант. Мы пошли другим путем», – сказал Котов.

Сегодня «Балтика» сыграет в матче 1/16 Кубка России против «Локомотива». Начало встречи в 21:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.