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    Гендиректор «Балтики»: «У нас низкая посещаемость? Мы продаем билеты, а не раздаем их»

    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Котов ответил на вопрос о посещаемости домашней арены клуба.

    «Почему на наших домашних матчах низкая посещаемость? В руководстве «Балтики» приняли решение не раздавать билеты, а продавать их. Вот и все.

    Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость [средняя – 8417, четвертое место в лиге]. А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться – не уверен, что это правильно. Потому что потом, уже за деньги, эти же 20 тысяч не придут.

    Но зарабатывать на билетах клубу необходимо, чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздавав билеты бесплатно, – не наш вариант. Мы пошли другим путем», – сказал Котов.

    Сегодня «Балтика» сыграет в матче 1/16 Кубка России против «Локомотива». Начало встречи в 21:00 по московскому времени, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sport24

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    26.09.2018 18:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 28 сентября 2018, 02:21

      Раздавать билеты бесплатно, не такая уж плохая идея. Те, у кого не было мысли посетить стадион, его посетят и многим может понравиться. Но главное конечно же игра. Если её нет, то и доплата за посещение не поможет. Время всё расставит по местам.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 22:28

      Конечно игра команды будет ответом на посещаемость.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 26 сентября 2018, 20:39

      С одной стороны понять их можно, с другой, зарабатывать на посещаемости в ФНЛ я думаю невозможно, окупать должны спонсоры, а вот народ приучать ходить на команду можно и бесплатно..

      4
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      Рейтинг: +561

      klimovich 26 сентября 2018, 19:29

      Правильное решение. И намек на то, что происходит в Саранске, Волгограде и т.д. О чем, вообщем-то, и так все знают.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 19:09

      Будете играть, показывать результат и народ к вам подтянется и за деньги на трибуны...

      4
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