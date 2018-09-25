«Манчестер Юнайтед» сделал неофициальное предложение Зидану. Клуб готов платить французу столько же, сколько Моуринью

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддерживает контакты с представителями «Манчестер Юнайтед».

Специалист остается без работы с мая, после того, как покинул мадридский клуб.

«У Зидана есть предложение тренировать «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вернулись к его кандидатуре. «МЮ» сказал французу, что он заменит Моуринью, если португалец потерпит неудачу. Они сообщили ему, что его зарплата будет такой же, как и у Жозе – 20 миллионов евро в год.

Это было неофициальное предложение», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.