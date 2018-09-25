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    «Манчестер Юнайтед» сделал неофициальное предложение Зидану. Клуб готов платить французу столько же, сколько Моуринью

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддерживает контакты с представителями «Манчестер Юнайтед».

    Специалист остается без работы с мая, после того, как покинул мадридский клуб.

    «У Зидана есть предложение тренировать «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вернулись к его кандидатуре. «МЮ» сказал французу, что он заменит Моуринью, если португалец потерпит неудачу. Они сообщили ему, что его зарплата будет такой же, как и у Жозе – 20 миллионов евро в год.

    Это было неофициальное предложение», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2018 12:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 12:12

      Всяко лучше нынешнего клоуна на посту ГТ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 17:30

      "Это было неофициальное предложение" А зарплата у него хоть официальная будет ?...)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      orzy 25 сентября 2018, 16:37

      Ну и Славо Богу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 16:09

      Наверное никто не откажется быть таким безработным.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 сентября 2018, 16:01

      Но эти деньги много, очень-очен мнооооооггггггооооооо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 сентября 2018, 14:33

      Уряяяяяяяяяяяяяяяяя!!, надеюсь не утка.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 25 сентября 2018, 14:13

      Не хочется видеть Зидана тренером других клубов...(

      -1
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      Рейтинг: +87

      Medbrat13 25 сентября 2018, 14:00

      Офигеть,Моуриньо получает 20 лямов,а игру МЮ ставит просто мерзкую.....Быстрей бы уже уволили Жозе,смотреть невозможно на этот вымученный футбол с таким составом.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > Medbrat13 25 сентября 2018, 18:45

      Это его стиль. Во всех командах.

      0
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