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  • «Манчестер Юнайтед» сделал неофициальное предложение Зидану. Клуб готов платить французу столько же, сколько Моуринью

«Манчестер Юнайтед» сделал неофициальное предложение Зидану. Клуб готов платить французу столько же, сколько Моуринью

25 сентября 2018, 12:59
9

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддерживает контакты с представителями «Манчестер Юнайтед».

Специалист остается без работы с мая, после того, как покинул мадридский клуб.

«У Зидана есть предложение тренировать «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вернулись к его кандидатуре. «МЮ» сказал французу, что он заменит Моуринью, если португалец потерпит неудачу. Они сообщили ему, что его зарплата будет такой же, как и у Жозе – 20 миллионов евро в год.

Это было неофициальное предложение», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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Medbrat13
1537873256
Офигеть,Моуриньо получает 20 лямов,а игру МЮ ставит просто мерзкую.....Быстрей бы уже уволили Жозе,смотреть невозможно на этот вымученный футбол с таким составом.....
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DeStar
1537873980
Не хочется видеть Зидана тренером других клубов...(
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Павел Буре
1537875236
Уряяяяяяяяяяяяяяяяя!!, надеюсь не утка.
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XoVoS
1537880481
Но эти деньги много, очень-очен мнооооооггггггооооооо
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zigbert
1537880998
Наверное никто не откажется быть таким безработным.
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orzy
1537882649
Ну и Славо Богу
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Рубик Докоян
1537885800
"Это было неофициальное предложение" А зарплата у него хоть официальная будет ?...)))
Ответить
sir_Alex
1537953166
Всяко лучше нынешнего клоуна на посту ГТ.
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