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    Жиру: «Соперники хорошо изучили игру «Челси». Нам нужно что-то менять»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру назвал неправильной тактику игры, выбранную на матч шестого тура АПЛ против «Вест Хэма».

    «В этой встрече иногда мы слишком торопились, хотя стоило чаще сохранять терпение. Возможно, мы не попали в темп игры.

    Но и соперники сейчас уже достаточно хорошо изучили манеру игры «Челси», так что нам нужно что-то менять.

    Мы слишком часто пытались пройти через центр, а против такой насыщенной и сильной обороны, как у «Вест Хэма», очень тяжело показывать комбинационный футбол. Особенно около их штрафной площади. Возможно, стоило больше использовать фланги, играть через кроссы.

    Всех нас разочаровал результат этого матча. Будем работать над этим. Нам нужно как можно скорее исправиться», – сказал Жиру.

    Матч шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Челси» завершился со счетом 0:0.

    Источник: FourFourTwo

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    25.09.2018 06:44
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 23:46

      Изучили не изучили, а "Ливер" сегодня обыграли в гостях. Второй гол в исполнении Азара и его слалом это что-то. Мы ничего не меняем, идём на запасной аэродром...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 08:08

      сивилья вчера нехило мадриду присунула)

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:10

      Да, я с Севильей тоже в КП лажанулся, но кто бы мог такую фрустрацию предвидеть. Хорошо хоть на игру Барсы не ставил, там совсем хилые были коэффициенты

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:11

      барса тоже споткнулась!
      почаще надо туры на среду переносить, лидеры не сильно к этому готовы)

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:15

      с автомаслами конечно как повезёт! заметил Макс что раньше двежки пол милиона запросто выхаживали, а сейчас 200 тыс, уже великий успех! причин несколько, и рекомендованная замена 15 тыс. одна из них

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:16

      Зато с Челси, Тоттенхэмом и Сампдорией выгорело на 100% ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:18

      Я за год меньше 10 наезжаю и сильно ли критично, если не достиг предела, менять масло раз в год ? (Посудина - Renault Fluence)

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      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:19

      с чем тебя и поздравляем! вчера вообще был твой день! на всех ветках зажигал) где то даже пожары устраивал. приехал, устал, начал читать, и так втянулся, что всё забыл)

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      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:20

      Просто добродетели честно и откровенно задрали .... )))

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      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:20

      у реношек тоже хорошие моторы, раз в год меняй, проблем никогда не будет

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      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:23

      Заезжаю я на ТО честно раз в год с минимальным пробегом и наблюдаю как сливается почти прозрачное масло, поэтому и спросил, разлагается ли в двигателе современная синтетика ровно за год или зиму можно ещё потерпеть

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:23

      Да, вчера лидеры и гранды отгребли. Барса, Реал, " Шпоры" еле по пенальти выиграли только. Но Реал вчера отшлёпала здорово Севилья.

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      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:24

      но вас реально интересно было читать. всё на высоком уровне, не смотря на то что конфлик.
      на ветках бывают зацепятся два школьника, так так сразу про маму про папу начинают. Олега вон вчера оди Армяшкой обозвал. а у вас высшая лига, хоть и конфликт!

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:25

      Макс я тебе на старой ветке ответил, а ты уже здесь пиши про Ливер и Челси.

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      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:26

      загод всё же масло свои свойство теряет. не полностью, но частично теряет. поэтому ты правельно всё делаешь

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      Project Бабангида > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:28

      пока вас покидаю,машину к парадной подгонять пора

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      MaxRnD > Project Бабангида 27 сентября 2018, 08:31

      Андреас, как ты недавно правильно заметил подавляющее число шариковых доброту воспринимает за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить !

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 08:36

      Ну у меня рассуждения были чуть приземистей, чем у тебя. Команды приблизительно одного уровня и силы. Ливер резво стартовал и всех смял в первых играх, но теория вероятности, говорящая о том, что чем больше идёт подряд положительных результатов, тем всё более увеличивается вероятность следующего отрицательного сработала на этот раз ! )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 сентября 2018, 08:45

      Ливер и не играл с командами уровня Челси по нынешней его готовности. Но по игре уверенно вёл матч и уж никак не мог проигрывать. Но в футболе всё бывает, не забиваешь ты забивают тебе. И первый гол при навесе спорный. Ближний и дальний игрок "Челси" были вне игры, но пробил вроде средний, и там он не был в офсайде с большей долей вероятности. Понравился их повтор на экране этого эпизода несколько раз с очерченными линиями.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 10:47

      ливер в этом году весь зад изорвёт что бы АПЛ оседлать. пока МЮ яйца мнёт, Гварделидзе со своим МС всё на лигу Ч бросит, там над ним уже хихикают. само время лювиру за трон побороться

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      Project Бабангида > MaxRnD 27 сентября 2018, 10:48

      пока славянские боги спят, нечисть во всю распоясалась )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 10:57

      Полагаю, что три клуба будут упираться за чемпионство в АПЛ : "Ливер, "Челси" и " Мансити". Это по игре, а там травмы лидеров, ( тьфу, тьфу, тьфу) возможные конфликты и склоки, могут сделать своё гиблое дело...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 11:00

      вот поэтому лишние кубки сливать надо. сити точно на лигу всё бросит, но от АПЛ конечно не откажется. но момент для ливера сейчас идеальный

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 11:03

      На два фронта будут упираться обязательно -- ЛЧ и чемпионат АПЛ. У "Ливера" сейчас хорошая и длинная скамейка, чтобы в Кубках дать поиграть и "лавочникам".

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 11:16

      игра у ливерпуля энергозатратная. а в пол ноги на классе у них выигрывать не получается

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 11:19

      По физике тянут, есть кем заменить уставших, травмированных или у кого не пошла игра. 29 сентября в Лондоне в 7-м туре они вновь играют. Ставлю на то, что " Ливер" возьмёт реванш.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 11:24

      главное на финише не посыпаться

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 11:35

      Это да, но их как-то это отличает от нас. Тем более там нет наших часовых поясов и перелётов длительных. Всюду шикарные поля и инфраструктура, к режиму игр через 2-3 дня они значительно привычные и адаптировались. Но всякое бывает в футболе.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 12:57

      в нашем "заповеднике" комфорт и удобства считаются пошлостью. мы и живём не то БТРе не то в УАЗике. от этого сделались суровыми, и бытовом и военном плане непобедимыми)

      3
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 19:21

      Олег, золотой ребёнок и девочка-песня Алина Загитова опять всех буржуев умыла. Мировой рекорд - 79,93 балла ! ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 19:35

      Было время и мы на комфорт смотрели из палатки туристической. Но годы идут и уже хочется элементарного комфорта помимо того, что броня крепка и танки наши быстры. ))

      2
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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 сентября 2018, 19:36

      Макс, спасибо. В интернете поищу её прокат короткой программы.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 сентября 2018, 20:09

      Шикарный чистый прокат и по новой системе подсчётов баллов наши девочки воспитанницы Этери Тутберидзе будут всех обыгрывать.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 20:36

      добрый...! я по моему сегодня все пробки краснодарские собрал! еле вырвался из этой ж.о.п.ы . это не город а наказание. два часа в вечерней пробки, как два пальца о асфальт..

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 27 сентября 2018, 20:36

      Зыка ты Вещщего Олега лягнул...)
      А..,про Ливерпуль..((

      Привет,ребята,"..за неимением гербовой..(прости,Гуру,.((
      пишут на простой..")))
      Мысленно с вами...

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      Project Бабангида > shinnik 27 сентября 2018, 20:39

      привет, герой асфальта! спасибо, утешил своим незримым присутствием)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 20:41

      Добрый вечер, Андрюша ! Я тоже сегодня неудачно съездил к дочери. У нас сильный штормовой ветер, а на площади где ждал автобус так совсем сдувало. А тут ещё пошёл дождь и град небольшой. Автобус, блин, на 15 минут опоздал по графику. Я где-то минут 25 мёрз. А в пробки вчера вечером тоже попал, возвращаясь от неё. Дождь, ветер и машин в 17-30 как будто это пятница и все на дачи едут.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 сентября 2018, 20:44

      у нас шторма нет, погода чудесная, но дорожные работники хуже любого циклона)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 сентября 2018, 20:48

      Наших и не видно, всё регулируется светофорами. А архаровцы видно в засаде сидят с радарами, ловя клиентов. )))

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