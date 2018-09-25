Жиру: «Соперники хорошо изучили игру «Челси». Нам нужно что-то менять»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру назвал неправильной тактику игры, выбранную на матч шестого тура АПЛ против «Вест Хэма».

«В этой встрече иногда мы слишком торопились, хотя стоило чаще сохранять терпение. Возможно, мы не попали в темп игры.

Но и соперники сейчас уже достаточно хорошо изучили манеру игры «Челси», так что нам нужно что-то менять.

Мы слишком часто пытались пройти через центр, а против такой насыщенной и сильной обороны, как у «Вест Хэма», очень тяжело показывать комбинационный футбол. Особенно около их штрафной площади. Возможно, стоило больше использовать фланги, играть через кроссы.

Всех нас разочаровал результат этого матча. Будем работать над этим. Нам нужно как можно скорее исправиться», – сказал Жиру.

Матч шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Челси» завершился со счетом 0:0.