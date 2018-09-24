Впервые за десять лет лучшим игроком года стал не Месси или Роналду

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

В голосовании игрок опередил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Впервые с 2008 лучшим игроком признан не Роналду и не форвард Лионель Месси («Барселона»). В последний раз приз доставался другому игроку в 2007 году (полузащитник Кака).

С 2010 по 2015 год награда была объединена с «Золотым мячом».

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму