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  • Впервые за десять лет лучшим игроком года стал не Месси или Роналду

Впервые за десять лет лучшим игроком года стал не Месси или Роналду

24 сентября 2018, 23:38
9

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

В голосовании игрок опередил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Впервые с 2008 лучшим игроком признан не Роналду и не форвард Лионель Месси («Барселона»). В последний раз приз доставался другому игроку в 2007 году (полузащитник Кака).

С 2010 по 2015 год награда была объединена с «Золотым мячом».

Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Весь мир Реал Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука
Комментарии (9)
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Project Бабангида
1537822353
я десять лет этого ждал! а десять лет, это срок)
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Горький565
1537824256
Когда-то это должно было случиться.....
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DeStar
1537831866
ну а зм еще будут зимой вручать? или зм уже сдох?
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МВС
1537842646
Наконец то..довольно знаковое событие.
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ivanthebest
1537844519
Наныли всеобщими усилиями... Уж тогда бы Саллаху отдали, он в отличии от Модрича сделал гигантский скачок в прогрессе, в то время как Модрич провёл не свой лучший сезон в карьере и играл чуть больше чем в половине матчей за клуб. Со сборной он трофея не выиграл, а дошли до финала хорваты во многом благодаря удачной сетке. В той же ЛЧ, по которой многие мерят, он был разве что от силы 4 игроков феерившим в Реале, после Рона, Марсело и Рамоса. Я согласен, что постоянно давать одним и тем же, это немного скучно, но во-первых, нужно тогда быть последовательным и нужно было давать тогда Хави ЗМ и кому-то из немцев в 2014 году, во-вторых если Месси и Рон, реально лучшие и почти все свои награды они заслужили, почему эти награды им тогда не давать? Ну и в третьих, в последнее время у ФИФА была какая-то истерия, чтобы наконец найти игрока, которому уже можно втулить награду чтобы уже все наконец отстали. Вот и нашли Модрича, без вопросов, очень солидного игрока и хорошего, скромного человека, но объективного не лучшего в этом году.
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Добрый Бобер
1537859440
Хорошая тенденция.
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zigbert
1537866337
Решающим моментом для него пожалуй стала победа в ЛЧ.
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