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    Перес хочет в январе обменять Бензема на Икарди

    Президент «Реала» Флорентино Перес надеется заполучить нападающего «Интера» Мауро Икарди в зимнее трансферное окно. Главу мадридского клуба не устраивает игра Карима Бензема в атаке.

    При этом фаворит Переса – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Но лондонцы просят за него 200 миллионов евро, что не устраивает «Реал». Таким образом Икарди остается наиболее вероятным вариантом. Сумма отступных за него – 110 миллионов.

    Агент аргентинца уже знает об интересе мадридцев и призывает игрока перебраться в Испанию. Перес же готов включить в сделку Бензема ради удешевления трансфера.

    Источник: Don Balon

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    24.09.2018 17:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 сентября 2018, 08:09

      особенно улыбнуло предпоследнее предложение))) агент знает и призывает)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 25 сентября 2018, 00:27

      хоть бы этот трансфер свершился) надоел этот бревзема

      0
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 19:49

      Нехилая хотелка!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 сентября 2018, 17:35

      пилять ну дон балон мочат каждый день !

      1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 24 сентября 2018, 17:33

      Старпер совсем поехал с катушек. Бензема не стоит и половины стоимости Икарди.

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