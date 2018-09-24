Перес хочет в январе обменять Бензема на Икарди

Президент «Реала» Флорентино Перес надеется заполучить нападающего «Интера» Мауро Икарди в зимнее трансферное окно. Главу мадридского клуба не устраивает игра Карима Бензема в атаке.

При этом фаворит Переса – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Но лондонцы просят за него 200 миллионов евро, что не устраивает «Реал». Таким образом Икарди остается наиболее вероятным вариантом. Сумма отступных за него – 110 миллионов.

Агент аргентинца уже знает об интересе мадридцев и призывает игрока перебраться в Испанию. Перес же готов включить в сделку Бензема ради удешевления трансфера.