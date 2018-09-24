Погба – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «На своем поле «Юнайтед» должен атаковать, атаковать, атаковать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал домашнюю ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в шестом туре АПЛ. По словам француза, на своем поле манкунианцы должны использовать более атакующую тактику.

«Мы должны играть намного лучше против «Вулверхэмптона». В домашнем матче мы должны атаковать, атаковать, атаковать.

Это» Олд Траффорд». Мы здесь, чтобы атаковать. Думаю, команды боятся, когда видят, как « Юнайтед» идет и идет в атаку.

Это было нашей ошибкой в субботу. В трех домашних встречах мы набрали всего четыре очка. Этого недостаточно.

Возможно, мы должны относиться лучше и играть лучше. Потому что, опять же, мы на «Олд Траффорд» и должны просто атаковать и давить, как в прошлом сезоне против «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала». Когда мы играем подобным образом, нам становится легче», – сказал Погба.