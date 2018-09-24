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    Погба – о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «На своем поле «Юнайтед» должен атаковать, атаковать, атаковать»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал домашнюю ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в шестом туре АПЛ. По словам француза, на своем поле манкунианцы должны использовать более атакующую тактику.

    «Мы должны играть намного лучше против «Вулверхэмптона». В домашнем матче мы должны атаковать, атаковать, атаковать.

    Это» Олд Траффорд». Мы здесь, чтобы атаковать. Думаю, команды боятся, когда видят, как « Юнайтед» идет и идет в атаку.

    Это было нашей ошибкой в субботу. В трех домашних встречах мы набрали всего четыре очка. Этого недостаточно.

    Возможно, мы должны относиться лучше и играть лучше. Потому что, опять же, мы на «Олд Траффорд» и должны просто атаковать и давить, как в прошлом сезоне против «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала». Когда мы играем подобным образом, нам становится легче», – сказал Погба.

    Источник: Goal.com

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    24.09.2018 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      RGeroy 24 сентября 2018, 16:35

      И что вам, или кто вам мешает это делать?

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      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > RGeroy 26 сентября 2018, 07:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Установка Маура

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