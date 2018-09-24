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    Лев: «У сборной России хорошее будущее»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что сборную России ждет большое будущее.

    Команды встретятся в товарищеском матче в Лейпциге 15 ноября.

    «Что было важным, так это то, что Стани [главный тренер россиян Станислав Черчесов] за два года до чемпионата мира начал обновление состава. Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее.

    Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении.

    До матча со сборной России еще далеко, сейчас мы сконцентрированы на двух октябрьских встречах в Лиге наций – с командами Франции и Голландии. А что касается товарищеского матча, то для обеих команд он будет определенной проверкой сил.

    Привлечем ли мы к игре со сборной России основных игроков команды? Еще рано говорить, я не знаю, что произойдет в ноябре, но этот матч в Лейпциге будет для нас хорошей проверкой. Однако сначала надо сыграть матчи в Лиге наций, следующие решения уже будем принимать в ноябре», – сказал Лев.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: ТАСС

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    24.09.2018 14:15
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 19:27

      Пока все складывается удачно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 сентября 2018, 18:01

      ..и еще более лучшее прошлое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 24 сентября 2018, 17:39

      Что немцу смерть,то русскому ,,большое будущее,,
      Сплюнь....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 24 сентября 2018, 16:13

      Он слова попутал: Хорошо, что у сборной России есть будущее...
      А это уже хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 сентября 2018, 14:36

      Вратари, Джикия, Зобнин, Кузяев, Головин и все. Миранчуки никакие. Какое будущее?

      1
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Тraumtanzеr 24 сентября 2018, 14:48

      Можно уже и Чалова добавить да Дзюбинья пока не плох

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > slavutiq70 24 сентября 2018, 15:07

      Шлюхе за 30. Чалов еще зеленый и ничего не доказал.

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