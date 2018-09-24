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Лев: «У сборной России хорошее будущее»

24 сентября 2018, 14:15
7

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что сборную России ждет большое будущее.

Команды встретятся в товарищеском матче в Лейпциге 15 ноября.

«Что было важным, так это то, что Стани [главный тренер россиян Станислав Черчесов] за два года до чемпионата мира начал обновление состава. Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее.

Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении.

До матча со сборной России еще далеко, сейчас мы сконцентрированы на двух октябрьских встречах в Лиге наций – с командами Франции и Голландии. А что касается товарищеского матча, то для обеих команд он будет определенной проверкой сил.

Привлечем ли мы к игре со сборной России основных игроков команды? Еще рано говорить, я не знаю, что произойдет в ноябре, но этот матч в Лейпциге будет для нас хорошей проверкой. Однако сначала надо сыграть матчи в Лиге наций, следующие решения уже будем принимать в ноябре», – сказал Лев.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: ТАСС
Россия Германия Россия Лев Йоахим
Комментарии (7)
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Тraumtanzеr
1537788963
Вратари, Джикия, Зобнин, Кузяев, Головин и все. Миранчуки никакие. Какое будущее?
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subbotaspartak
1537794821
Он слова попутал: Хорошо, что у сборной России есть будущее... А это уже хорошо.
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alex1951
1537799981
Что немцу смерть,то русскому ,,большое будущее,, Сплюнь....
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Vladarg
1537801316
..и еще более лучшее прошлое.
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zigbert
1537806459
Пока все складывается удачно.
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