Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Манчини: «В этом году «Зенит» станет чемпионом России»

24 сентября 2018, 11:47
23

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини уверен, что команда из Санкт-Петербурга в текущем сезоне станет чемпионом России.

«Я смотрел несколько матчей «Зенита» в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой.

Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались.

Семак хороший тренер, знает «Зенит» очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», – сказал Манчини.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Семак Сергей
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1537779163
Ну хоть это усвоил. А то у нас много любителей заезжих штампов : " Хороший человек -- это не профессия." Это больше, чем профессия, как и хорошие мама и папа. Профессии можно научить, а стать и быть хорошим человеком -- не каждому дано.
Ответить
Дед Сергей
1537779848
Ну, вот меня лично меньше всего интересует мнение макаронника о нашем чемпионате. С чего бы это он вдруг делал подобные заявления, никак готовит плацдарм для побега из Италии? А в чемпионате еще не все так ясно. Примеры помним.
Ответить
acer2003
1537780868
Удачи Зениту и Семаку !!!
Ответить
Полная Канистра
1537781077
ну да в самый ключевой момент дзюбу и шатова отшил из состава команды а сейчас пердит что потеряли важных игроков . Нестыковочка манишка вышла
Ответить
RedWhiteFans2
1537781346
Пока все сходится, но всегда бывают нюансы.
Ответить
Flinder
1537783198
Ну Семак уж точно лучше Манчини. И как тренер и как человек!)
Ответить
zenitforever2015
1537783952
Лучше бы не пи.... специалист. С прошлогодним отрывом только лох мог слить чемпионство.
Ответить
алдан2014
1537792179
Какая же гнида этот Манчини!!Опустил клуб,чуть не угробил.Щас Семак разрешает за этим итальяшкой.А он ещё и примазывается к нынешним успехам клуба,что типа он тут багаж создал.Ничтожество убогое.
Ответить
FCZenit is Ivanovo
1537800300
Иди смотри на свою сборную Италию философ и отправляй фаворитов сборной на скамейку запасных чтоб страна страдала от провалов, а наших не гляди больше, для тебя наш город (да страна тоже) забыт уже как в страшном сне
Ответить
zigbert
1537804039
Не удалось Манчини реализовать все свои задумки в Зените. Может это и к лучшему.
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
2
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
16
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+