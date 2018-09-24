Манчини: «В этом году «Зенит» станет чемпионом России»

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини уверен, что команда из Санкт-Петербурга в текущем сезоне станет чемпионом России.

«Я смотрел несколько матчей «Зенита» в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой.

Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались.

Семак хороший тренер, знает «Зенит» очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», – сказал Манчини.