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    Манчини: «В этом году «Зенит» станет чемпионом России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини уверен, что команда из Санкт-Петербурга в текущем сезоне станет чемпионом России.

    «Я смотрел несколько матчей «Зенита» в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой.

    Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырех важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались.

    Семак хороший тренер, знает «Зенит» очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», – сказал Манчини.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2018 11:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1311

      Taps 24 сентября 2018, 19:35

      Макароннику не удалось загасить "Зенит".
      Указание Трампа не выполнено.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 18:47

      Не удалось Манчини реализовать все свои задумки в Зените. Может это и к лучшему.

      3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 24 сентября 2018, 17:45

      Иди смотри на свою сборную Италию философ и отправляй фаворитов сборной на скамейку запасных чтоб страна страдала от провалов, а наших не гляди больше, для тебя наш город (да страна тоже) забыт уже как в страшном сне

      2
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      Рейтинг: +8028

      nik55 24 сентября 2018, 17:11

      в твоих снах----может и станет в ЭТОМ году

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2018, 17:00

      Роберто, вполне возможно....для этого надо пахать всей команде, а не просто звездеть...

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 24 сентября 2018, 15:29

      Какая же гнида этот Манчини!!Опустил клуб,чуть не угробил.Щас Семак разрешает за этим итальяшкой.А он ещё и примазывается к нынешним успехам клуба,что типа он тут багаж создал.Ничтожество убогое.

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 24 сентября 2018, 14:35

      О багаже Манчини еще никто не писал? ))

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 24 сентября 2018, 14:26

      Зенит уже чемпион!

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 24 сентября 2018, 13:55

      Ну в данном отрезке определённо да, а вот что будет во второй половине чемпионата? Будем посмотреть!!@

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 сентября 2018, 13:31

      Луческу в прошлом году нечто подобное говорил.

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