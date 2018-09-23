Уткин: «Спартак» – ЦСКА: большое дерби. «Динамо» – ЦСКА: постное дерби»

Вася конечно часто заговаривается, но тут все верно. Если бы дерби ЦСКА-Спартак перенесли в Лужники, пришло бы не менее 50 тысяч - как было в предыдущие годы. А теперь задайте вопрос: сколько соберед дерби Динамо-ЦСКА в тех же Лужниках? И будет ли такой накал в противостоянии? Конечно же нет!
Комментатор Василий Уткин накануне матча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» дал классификацию дерби всех московских команд.
«Спартак» – ЦСКА: большое дерби. «Динамо» – Спартак: старое дерби. «Динамо» – ЦСКА: постное дерби (Москва без мяса). «Спартак» – «Локомотив»: красное дерби.
И другие таксебедерби», – написал Уткин в твиттере.
Встреча ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.