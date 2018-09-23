Уткин: «Спартак» – ЦСКА: большое дерби. «Динамо» – ЦСКА: постное дерби»

Комментатор Василий Уткин накануне матча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» дал классификацию дерби всех московских команд.

«Спартак» – ЦСКА: большое дерби. «Динамо» – Спартак: старое дерби. «Динамо» – ЦСКА: постное дерби (Москва без мяса). «Спартак» – «Локомотив»: красное дерби.

И другие таксебедерби», – написал Уткин в твиттере.

Встреча ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.