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    Уткин: «Спартак» – ЦСКА: большое дерби. «Динамо» – ЦСКА: постное дерби»

    Комментатор Василий Уткин накануне матча восьмого тура РПЛ ЦСКА«Спартак» дал классификацию дерби всех московских команд.

    «Спартак» – ЦСКА: большое дерби. «Динамо» – Спартак: старое дерби. «Динамо» – ЦСКА: постное дерби (Москва без мяса). «Спартак» – «Локомотив»: красное дерби.

    И другие таксебедерби», – написал Уткин в твиттере.

    Встреча ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    23.09.2018 17:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3136

      m40 25 сентября 2018, 12:20

      Вася конечно часто заговаривается, но тут все верно. Если бы дерби ЦСКА-Спартак перенесли в Лужники, пришло бы не менее 50 тысяч - как было в предыдущие годы. А теперь задайте вопрос: сколько соберед дерби Динамо-ЦСКА в тех же Лужниках? И будет ли такой накал в противостоянии? Конечно же нет!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 21:21

      Так оно и есть.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 сентября 2018, 18:29

      Пора Васе на постное дерби садиться, а то под ним стулья уже ломаются.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 сентября 2018, 17:26

      заговариваться начал..
      как бы плохого не вышло..
      хотя и хорошего долго ждать..)

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