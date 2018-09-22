Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов: «Про «Спартак» говорить нечего: там жизнь, как на вулкане. Образец благополучия – «Зенит»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о соперниках первой команды по РПЛ. Специалист считает, что у всех есть свои проблемы.

    «А что у конкурентов? В «Локомотиве» Юрий Семин с Ильей Геркусом не ладят, с Мануэлем Фернандешем новый контракт не подписан. Про «Спартак» и говорить нечего, там жизнь, как на вулкане.

    В «Краснодаре» и ЦСКА атмосфера нормальная, но у них свои проблемы. Одни продали главную звезду – Федора Смолова, никем не усилив атаку. Другие затеяли глобальную перестройку. На этом фоне «Зенит» – образец благополучия», – полагает Радимов.

    Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2018 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 10:45

      Любая неудача может нарушить спокойствие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 22 сентября 2018, 16:36

      не сглазь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2018, 13:24

      каков красавец этот писдун

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 сентября 2018, 12:58

      Пока к Зениту течет денежно -газовый ручеек,Радимов чувствует себя полным образцом благополучия.А вот другиие-то команды сидят на "вулканчиках" и у многих проблемы ,рассуждает он.Жаль Радимов не понимает, что у нас вся Россия в проблемах ,и "хвастаться"пусть и футбольным "оазисом"Зенита не совсем правильно

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 сентября 2018, 11:53

      Ты бы о ФНЛ поговорил, где ты в полной попе!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 10:44

      Пока в "Зените" Семак благополучие в команде будет, но не в клубе. Там митрофанушки неисправимы и неизлечимы. Если провалят очередное ТО и не разберутся с арендованными игроками, главный тренер молчать не будет и может жёстче высказаться, а не обобщённо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 сентября 2018, 10:40

      "Про «Спартак» и говорить нечего" ©
      ------------
      Вот только все вью у него про Спартак получаются. Как так, твою же ж?!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > Eddyson 22 сентября 2018, 13:18

      Ты не знаешь что такое интервью? Ему задали вопрос, он ответил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 сентября 2018, 10:22

      Особенно при цыгане в прошлом году! Еще не вечер, еще успеете обосраться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17783

      paracetamol 22 сентября 2018, 10:17

      Образец благополучия – «Зенит», но не в прошлом сезоне!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 22 сентября 2018, 10:10

      В целом да, но походу он забыл какие благополучные были в том сезоне. Образец благополучия ЦСКА и Краснодар. Ни конфликтов, ничего(на людях). При этом и с результатом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17783

      paracetamol > Niko 22 сентября 2018, 10:17

      Это пока, посмотрим, что будет дальше.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11