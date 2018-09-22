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  • Радимов: «Про «Спартак» говорить нечего: там жизнь, как на вулкане. Образец благополучия – «Зенит»

Радимов: «Про «Спартак» говорить нечего: там жизнь, как на вулкане. Образец благополучия – «Зенит»

22 сентября 2018, 10:08
15

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о соперниках первой команды по РПЛ. Специалист считает, что у всех есть свои проблемы.

«А что у конкурентов? В «Локомотиве» Юрий Семин с Ильей Геркусом не ладят, с Мануэлем Фернандешем новый контракт не подписан. Про «Спартак» и говорить нечего, там жизнь, как на вулкане.

В «Краснодаре» и ЦСКА атмосфера нормальная, но у них свои проблемы. Одни продали главную звезду – Федора Смолова, никем не усилив атаку. Другие затеяли глобальную перестройку. На этом фоне «Зенит» – образец благополучия», – полагает Радимов.

Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (15)
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Niko
1537600208
В целом да, но походу он забыл какие благополучные были в том сезоне. Образец благополучия ЦСКА и Краснодар. Ни конфликтов, ничего(на людях). При этом и с результатом
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paracetamol
1537600635
Образец благополучия – «Зенит», но не в прошлом сезоне!
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Опорник84
1537600927
Особенно при цыгане в прошлом году! Еще не вечер, еще успеете обосраться!
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Eddyson
1537602026
"Про «Спартак» и говорить нечего" © ------------ Вот только все вью у него про Спартак получаются. Как так, твою же ж?!
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Рубик Докоян
1537602285
Пока в "Зените" Семак благополучие в команде будет, но не в клубе. Там митрофанушки неисправимы и неизлечимы. Если провалят очередное ТО и не разберутся с арендованными игроками, главный тренер молчать не будет и может жёстче высказаться, а не обобщённо.
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батог
1537606392
Ты бы о ФНЛ поговорил, где ты в полной попе!!!!
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fanchik
1537610303
Пока к Зениту течет денежно -газовый ручеек,Радимов чувствует себя полным образцом благополучия.А вот другиие-то команды сидят на "вулканчиках" и у многих проблемы ,рассуждает он.Жаль Радимов не понимает, что у нас вся Россия в проблемах ,и "хвастаться"пусть и футбольным "оазисом"Зенита не совсем правильно
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Полная Канистра
1537611841
каков красавец этот писдун
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smersh45
1537623370
не сглазь
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zigbert
1537688712
Любая неудача может нарушить спокойствие.
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