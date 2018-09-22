Радимов: «Про «Спартак» говорить нечего: там жизнь, как на вулкане. Образец благополучия – «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о соперниках первой команды по РПЛ. Специалист считает, что у всех есть свои проблемы.

«А что у конкурентов? В «Локомотиве» Юрий Семин с Ильей Геркусом не ладят, с Мануэлем Фернандешем новый контракт не подписан. Про «Спартак» и говорить нечего, там жизнь, как на вулкане.

В «Краснодаре» и ЦСКА атмосфера нормальная, но у них свои проблемы. Одни продали главную звезду – Федора Смолова, никем не усилив атаку. Другие затеяли глобальную перестройку. На этом фоне «Зенит» – образец благополучия», – полагает Радимов.

Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ.