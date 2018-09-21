Обамеянг: «Цель «Арсенала» – финал Лиги Европы»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Арсенал» классно провел первый тайм и начало второго. Но мы еще должны улучшить свою игру и стараться больше не пропускать голы, как сегодня на последней минуте.

В прошлом сезоне у меня не было возможности играть в Лиге Европы, так что я очень рад вернуться в этот турнир.

Наша цель – добраться до финала. Надеюсь, она осуществится», – заявил футболист.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Ворскла» завершился со счетом 4:2.