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    Обамеянг: «Цель «Арсенала» – финал Лиги Европы»

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

    «Арсенал» классно провел первый тайм и начало второго. Но мы еще должны улучшить свою игру и стараться больше не пропускать голы, как сегодня на последней минуте.

    В прошлом сезоне у меня не было возможности играть в Лиге Европы, так что я очень рад вернуться в этот турнир.

    Наша цель – добраться до финала. Надеюсь, она осуществится», – заявил футболист.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Ворскла» завершился со счетом 4:2.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    21.09.2018 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 сентября 2018, 03:31

      А потом выиграть Чемпионшип... Мощные цели...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 сентября 2018, 15:52

      Уже даже не выиграть, а попасть в финал ЛЕ. В следующем году, видимо, будет задача выйти из группы в ЛЕ. Я ещё помню те времена, когда Арсенал старался попасть в финал ЛЧ!)))

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