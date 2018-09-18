Бензема: «Реал» – лучший клуб в мире. Каждый год мы должны доказывать это»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о том, что ему нравится в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов – турнир высочайшего уровня. Здесь каждый матч очень важен, в каждом из них трудно победить, но это то, что мне нравится в Лиге чемпионов.

«Реал» – лучший клуб в мире. Каждый год мы должны доказывать это, побеждая. Надеюсь, нам повезет и что, как в прошлом сезоне, мы выиграем турнир. Это очень важно для нас.

Мы знаем, что есть много сильных команд, но «Реал» всегда будет в числе фаворитов. Наша цель – выигрывать во всех турнирах, в которых мы участвуем», – сказал Бензема.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Рома» состоится в среду, 19 сентября, в 22:00 по московскому времени.