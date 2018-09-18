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    Бензема: «Реал» – лучший клуб в мире. Каждый год мы должны доказывать это»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о том, что ему нравится в Лиге чемпионов.

    «Лига чемпионов – турнир высочайшего уровня. Здесь каждый матч очень важен, в каждом из них трудно победить, но это то, что мне нравится в Лиге чемпионов.

    «Реал» – лучший клуб в мире. Каждый год мы должны доказывать это, побеждая. Надеюсь, нам повезет и что, как в прошлом сезоне, мы выиграем турнир. Это очень важно для нас.

    Мы знаем, что есть много сильных команд, но «Реал» всегда будет в числе фаворитов. Наша цель – выигрывать во всех турнирах, в которых мы участвуем», – сказал Бензема.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Рома» состоится в среду, 19 сентября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: AS

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    18.09.2018 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 сентября 2018, 10:41

      Когда передёт в другой так о нём скажешь

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