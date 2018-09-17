Фердинанд: «Моуринью должен взять на себя ответственность за Погба»

В этом МЮ не получается ни у кого... Даже у расчудесного Санчеса, которого расхваливал Маур, ничего не идёт... Вот вам и показатель что делает сейчас тренер в команде.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал хавбека команды Поля Погба.
«Когда ты играешь в составе «Манчестер Юнайтед», то проблема не всегда может быть видна широкой общественности. Но бывает, что проблемой становится, напротив, открытость.
Погба хочет стать лучшим игроком в составе «МЮ». Он хочет добиться успеха с этой командой. Я знаю его с малых лет. И тренер должен взять на себя ответственность за то, как у Поля это получается», – считает Фердинанда.
Ранее сообщалось, что у Погба есть конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.