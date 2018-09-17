Фердинанд: «Моуринью должен взять на себя ответственность за Погба»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал хавбека команды Поля Погба.

«Когда ты играешь в составе «Манчестер Юнайтед», то проблема не всегда может быть видна широкой общественности. Но бывает, что проблемой становится, напротив, открытость.

Погба хочет стать лучшим игроком в составе «МЮ». Он хочет добиться успеха с этой командой. Я знаю его с малых лет. И тренер должен взять на себя ответственность за то, как у Поля это получается», – считает Фердинанда.

Ранее сообщалось, что у Погба есть конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.