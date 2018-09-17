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    Фердинанд: «Моуринью должен взять на себя ответственность за Погба»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал хавбека команды Поля Погба.

    «Когда ты играешь в составе «Манчестер Юнайтед», то проблема не всегда может быть видна широкой общественности. Но бывает, что проблемой становится, напротив, открытость.

    Погба хочет стать лучшим игроком в составе «МЮ». Он хочет добиться успеха с этой командой. Я знаю его с малых лет. И тренер должен взять на себя ответственность за то, как у Поля это получается», – считает Фердинанда.

    Ранее сообщалось, что у Погба есть конфликт с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.

    Источник: BT Sport

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    17.09.2018 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2018, 14:56

      В этом МЮ не получается ни у кого... Даже у расчудесного Санчеса, которого расхваливал Маур, ничего не идёт... Вот вам и показатель что делает сейчас тренер в команде.

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